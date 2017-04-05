Как привлечь бесплатный трафик на сайт

Отправлено Сегодня, 16:02

Вы наверняка слышали о том, что для продвижения веб-сайтов нужно обязательно обращаться в платные сервисы. Однако практика показывает, что раскрутка интернет-ресурсов возможна и своими силами. Для этого созданы специализированные удобные сервисы обмена визитами страниц. С их помощью можно без вложений, потратив минимум собственных усилий, увеличить количество посещений и привлечь бесплатный трафик на молодой ресурс.

Удобный сервис обмена показами и посещениями – это проект http://seoprivat.ru.

Пользоваться им просто. Вы заходите, регистрируетесь. Далее нужно добавить сайт в список, в каталог, который здесь размещён. С этого момента вы в автоматическом режиме из своего браузера будете посещать веб-ресурсы, участвующие в проекте. К вам, в свою очередь, будут приходить другие участники. В результате увеличивается количество просмотров страниц. Это действительно бесплатная раскрутка сайтов, поскольку за регистрацию на сервисе вам не придётся платить ни копейки. Такой инструмент отлично подходит для тех, кто только начинает свою деятельность в Интернете, так как не потребует серьёзных навыков программирования или знания секретов СЕО.

Также с помощью различных сервисов можно бесплатно публиковать ссылки и баннеры, отдельные страницы, взамен публикуя ссылки от партнёров. Если хотите сэкономить – не пренебрегайте помощью таких проектов, как http://seoprivat.ru.