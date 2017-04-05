Dedicated Servers(дедики) Дедики по самой дешевой цене!

Отправлено Сегодня, 08:32

Dedicated Servers(дедики)

Приветствую!

Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers(дедики)!

В наличии только быстрые сервера для любых Ваших целей!

Цены на дедики самые демократичные и гораздо ниже чем у конкурентов!

Возможна оптовая продажа

Постоянным покупателям скидки %%%

1,5$ за учетку с гарантированно админскими правами!

Список основных стран, которые есть в наличии:

Россия Италия

Украина Испания

Беларусь Нидерланды

Казахстан Германия

Англия Польша

Франция Австрия

Канада Австралия

Бразилия США

Гарантии:На все дедики дается гарантия 72 часа!!!!

Для тех кто боится, что их кинут, готов работать через гаранта за свой счет на первых продажах.

Стабильно высокая скорость

Правила работы:

Продавая вам дедик,он гарантировано будет с рабочим интернетом.

Настройка по доп. плате, обсуждается отдельно

Условия работы:

Работа через гаранта приветствуется!

Дедик только в одни руки!

Гарантированная заявленная работоспособность сервера без каких-либо проблем.

Способы оплаты:QIWI,WebMoney

Связь:Telegram: @Bolodya_mc

ICQ:556481970