Dedicated Servers(дедики) Дедики по самой дешевой цене!

Приветствую!
Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers(дедики)!
В наличии только быстрые сервера для любых Ваших целей!
Цены на дедики самые демократичные и гораздо ниже чем у конкурентов!
Возможна оптовая продажа
Постоянным покупателям скидки %%%
1,5$ за учетку с гарантированно админскими правами!
Список основных стран, которые есть в наличии:
Россия Италия
Украина Испания
Беларусь Нидерланды
Казахстан Германия
Англия Польша
Франция Австрия
Канада Австралия
Бразилия США
Гарантии:На все дедики дается гарантия 72 часа!!!!
Для тех кто боится, что их кинут, готов работать через гаранта за свой счет на первых продажах.
Стабильно высокая скорость
Правила работы:
Продавая вам дедик,он гарантировано будет с рабочим интернетом.
Настройка по доп. плате, обсуждается отдельно
Условия работы:
Работа через гаранта приветствуется!
Дедик только в одни руки!
Гарантированная заявленная работоспособность сервера без каких-либо проблем.
Способы оплаты:QIWI,WebMoney
Связь:Telegram: @Bolodya_mc
ICQ:556481970