Продаю лицензию 1с битрикс бизнес со скидкой

Отправлено Сегодня, 11:10

Продаю лицензию 1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес. Цена 50 000р

1С Битрикс бизнес (самая дорогая лицензия) куплена накануне нового года.

Через какое-то время мы разорвали договор с компанией, которая разрабатывала нам сайт, потому что нашли лучше и дешевле, но они используют свой движок.

Теперь у меня есть лицензия на следующие продукты:

В связи с этим хочу продать сей набор. Если кто разрабатывает сайты на битриксе, можем вас это заинтересует?

Извиняюсь, если не в тему, просто не знаю где здесь писать о продаже такого такой инфопродукта, как битрикс