Продаю лицензию 1с битрикс бизнес со скидкой

Продаю лицензию 1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес. Цена 50 000р
1С Битрикс бизнес (самая дорогая лицензия) куплена накануне нового года.
Через какое-то время мы разорвали договор с компанией, которая разрабатывала нам сайт, потому что нашли лучше и дешевле, но они используют свой движок.
Теперь у меня есть лицензия на следующие продукты:
- Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
- Лицензия на «DELUXE - многофункциональный интернет-магазин 2 в 1 » http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/dw.deluxe/
В связи с этим хочу продать сей набор. Если кто разрабатывает сайты на битриксе, можем вас это заинтересует?
Извиняюсь, если не в тему, просто не знаю где здесь писать о продаже такого такой инфопродукта, как битрикс