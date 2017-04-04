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Продаю лицензию 1с битрикс бизнес со скидкой

Автор темы lesha111, Сегодня, 11:10
1с битрикс продажа

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#1 lesha111

lesha111

    Новичок

  • Клиент Info-DVD.Ru
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  • 6 сообщений
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Обычный
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Отправлено Сегодня, 11:10

Продаю лицензию 1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес. Цена 50 000р

 

1С Битрикс бизнес (самая дорогая лицензия) куплена накануне нового года.

Через какое-то время мы разорвали договор с компанией, которая разрабатывала нам сайт, потому что нашли лучше и дешевле, но они используют свой движок.

Теперь у меня есть лицензия на следующие продукты:

  1. Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  2. Лицензия на «DELUXE - многофункциональный интернет-магазин 2 в 1 » http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/dw.deluxe/

В связи с этим хочу продать сей набор. Если кто разрабатывает сайты на битриксе, можем вас это заинтересует?

Извиняюсь, если не в тему, просто не знаю где здесь писать о продаже такого такой инфопродукта, как битрикс


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