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Изменения в ПДД с 4 апреля 2017 года

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 01:48

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Сообщений в теме: 2

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Сегодня, 01:48

shipovannaya-rezina-1.jpg
     

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2017 года №333 с 4 апреля 2017 года вступают в силу изменения в Правила дорожного движения и в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации.
     
- Разрешается 110 км/ч на мотоциклах;
- Ограничения для начинающих водителей;
- Знак "Начинающий водитель" не требуется на мопедах;
- Опознавательные знаки обязательные для установки на транспортных средствах;
- Штраф ГИБДД за отсутствие опознавательных знаков.
   
Подробно об всем этом можно почитать, например, здесь: http://ruspdd.ru/izm...o-shtrafa-gibdd
   
Меня же больше всего поразил ИДИОТИЗМ законотворцев в плане "опознавательных знаков".
   
С 4 апреля 2017 года запрещается эксплуатация транспортных средств без опознавательных знаков, в том числе без знака "Шипы" и "Начинающий водитель", когда они должны быть установлены. За управление транспортным средством без соответствующих опознавательных знаков с 4 апреля 2017 года водителям положен штраф по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ и на дату введения данных изменений в ПДД составляет 500 рублей.
   
Сначала - по знаку "Начинающий водитель". Раньше - эту наклейку люди клеили по доброй воле, а значит - по необходимости. Вот не уверен в себе водитель, нет достаточного опыта, боится навредить кому-то нечаянно или получить повреждение по причине своей неопытности - он клеит этот знак на машину. Есть уверенность в себе, достаточный опыт - НЕ клеит...
   
Теперь же, лепить эту шнягу обязаны ВСЕ "новички" без исключения.
   
Итак, допустим человек получил права 1 января 2017 года. Машины у него еще нет и он просто откладывает эти права на полочку. Спустя 2-3 года он покупает-таки автомобиль. По закону - 2 года с момента получения прав давно прошли, он, типа, "опытный" водитель, можно не клеить значок "начинающий". По факту же - опыта у него ноль, да и знания из головы за прошедшие годы в качестве пешехода - выветрились.
   
Дело в том, что "прошедшие два года с момента получения удостоверения" - это вообще никакого отношения не имеет к ОПЫТУ и качеству вождения! Кто-то и через полгода уже водит уверенно и хорошо, а кто-то и через пять лет - дурак дураком на дороге.
   
Но нет, крючкотворцы-законодатели суют свой поганый нос и в эту сферу, где законодательное регулирование вообще не требуется, где оно - избыточно и неэффективно! А вот поводы для дополнительных поборов, а значит - коррупции - пожалуйста!..
   
     
Теперь, знак "Шипы".  Спрашивается, на кой ляд делать прилепку этого значка на авто ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ и драть штрафы за отсутствие этого значка?  Важно-то СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ, а шипы у тебя или нет шипов - какая, нафиг, половая разница?!?!
   
Кто-то из водителей обращает внимание на этот значок у впереди идущей машины? По-моему, нет. Я лично - не обращаю, так как плевать мне на то - есть шипы у едущего передо мной перца или нет, я В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ выдерживаю безопасную, предписанную ПДД дистанцию.
   
Обратите внимание, за незаконную установку перечисленных выше знаков, в отличие от знака "Инвалид", наказание не предусмотрено. То есть, вы можете установить знак "Шипы" и кататься с ним круглый год - это не будет нарушением!!!  А значит, 99% водителей так и сделают.
   
В итоге - знак "Шипы" будет прилеплен на каждом авто, круглый год. То есть, значение этого знака - девальвируется, никто не будет уже принимать его всерьез. То есть, штрафовать за отсутствие этого бессмысленного значка - можно, а вот реальной пользы для водителей и безопасности на дорогах от этого закона - НОЛЬ.
   
Спрашивается - ну и, нахуа тогда принимаются подобные бредо-законы?..
   

 


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#2 .:Алексей:.

.:Алексей:.

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 04:04

Спрашивается - ну и, нахуа тогда принимаются подобные бредо-законы?..

 

Бюджет страны так пополняют, у нас же денег нет.


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#3 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 07:58

Штрафы ради штрафов.

Навариваться на этом гайцы на местах не будут. Это чисто для выполнения тех или иных планов.

 

Знак "шипы" - это бред конечно. Какая на фиг разница. Т.е. разница есть, но сам знак по факту особо значения не имеет.

 

Ну а  знак "Начинающий водитель" хоть как-то, но полезен для окружающих водителей.
Для меня лично это всегда о чем-то говорит. И не важно, что знака может не быть, а опыта нет, т.к. человек не ездил давно.
Зато если висит, значит точно опыта мало.

 

Есть уверенность или нет - какая разница если опыта нет?

Я после 1 месяца вождения помню был уверен на 100%.

Но опыта то не было. И в той или иной аварийной ситуации новички ведут себя по-разному и часто создают эти ситуации сами.


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