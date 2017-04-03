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Позвольте посоветовать партнерку секс по телефону по предоплате

Автор темы seocool, Сегодня, 06:42

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#1 seocool

seocool

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 57 сообщений
2
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 06:42

 
 
Сейчас лучше идет Секс по телефону по ПРЕДОПЛАТЕ
Это горадо дешевле для клиента и выгоднее для партнера, так как операторы не забирают около половины стоимости минуты
 
Выплаты 10руб/мин на старте, это не предел. Готовый лендинг или код для размещения на собственном сайте. 
Воспользоваться услугой могут русскоговорящие из разных стран. На обычных платных номерах только одна страна.
У меня например хорошо купили в марте из Германии:
 
call.png
 
Я вставляю код кнопки под фотографией девушки «Заказать звонок, перезвонить»  итд, итп...
Нажав на кнопку, клиент проследует на удобную форму где вводит свой номер телефона и закрепляется за партнером.
Клиенту можно оплатить желаемое количество минут, проверить баланс или связаться с девушкой.
Девушка перезваниваем ему САМА, абонент НЕ ТРАТИТ на связь.
 
Кому интересно переходим по ссылке http://sexallo.ru/partner/
Выбираем "Предоплата".
Заполняем всего 4 поля: ФИО, Email, Телефон, WMR и получаем доступ к партнерке
 
Кому нужны обычные номера, советую http://callpartner.biz
 

 


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