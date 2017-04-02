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Копирайтер инфобизнеса: ваш проект уже готов принести прибыль!

Автор темы Алексей Милославский, Сегодня, 20:25

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#1 Алексей Милославский

Алексей Милославский

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Отправлено Сегодня, 20:25

Здравствуйте, уважаемые бизнесмены!

 

Мы с Вами деловые люди. Нам важен результат. Так давайте же объединим усилия и добьёмся успеха!

 

Меня зовут Алекс Милославский, я специалист по копирайтингу и интернет-маркетингу. Продвину Ваш проект, привлеку клиентов и увеличу объём продаж.

 

Набор услуг:

  • Лэндинги;
  • Маркетинговые статьи;
  • Продающие стартовые страницы;
  • Стратегии e-mail рассылок и сами письма;
  • Рекламный контент.

Что вы получите:

  • Анализ ЦА, тенденций и предложений конкурентов в нише – ваш проект попадёт в целевую аудиторию, конкуренты останутся далеко позади;
  • Маркетинговый текст, созданный с учётом новейших трендов в сфере интернет-продаж. Клиент заинтересуется, прочитает и закажет продукт;
  • Инфографика, дизайн – авторские изображения и стильная подача материала. Красивая «картинка» увеличивает отклик на 40%;
  • Увеличение объёма продаж – грамотная стратегия продвижения повысит конверсию минимум до 25%;
  • Ведение и бесплатные доработки проекта в течение месяца и больше.

Гарантии:

 

Напишите мне, и я пришлю портфолио, отзывы и резюме.

 

Работаю по 50% или 100% предоплате, принимаю оплату на банковскую карту или Яндекс.Деньги.

 

В цену входит: анализ ниши, проектов конкурентов и ЦА; разработка цепляющего коммерческого предложения; написание текстов; создание изображений и инфографики.

 

Возможна работа по договору.

 

Пишите, заказывайте, получайте прибыль! Первым 5-ти клиентам сделаю стартовую страницу всего за 2 999 рублей, остальным - за 4 999!

 

Почта: loricaseg@yandex.ru


Сообщение отредактировал Алексей Милославский: Сегодня, 20:51

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