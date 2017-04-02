Копирайтер инфобизнеса: ваш проект уже готов принести прибыль!

Здравствуйте, уважаемые бизнесмены!
Мы с Вами деловые люди. Нам важен результат. Так давайте же объединим усилия и добьёмся успеха!
Меня зовут Алекс Милославский, я специалист по копирайтингу и интернет-маркетингу. Продвину Ваш проект, привлеку клиентов и увеличу объём продаж.
Набор услуг:
- Лэндинги;
- Маркетинговые статьи;
- Продающие стартовые страницы;
- Стратегии e-mail рассылок и сами письма;
- Рекламный контент.
Что вы получите:
- Анализ ЦА, тенденций и предложений конкурентов в нише – ваш проект попадёт в целевую аудиторию, конкуренты останутся далеко позади;
- Маркетинговый текст, созданный с учётом новейших трендов в сфере интернет-продаж. Клиент заинтересуется, прочитает и закажет продукт;
- Инфографика, дизайн – авторские изображения и стильная подача материала. Красивая «картинка» увеличивает отклик на 40%;
- Увеличение объёма продаж – грамотная стратегия продвижения повысит конверсию минимум до 25%;
- Ведение и бесплатные доработки проекта в течение месяца и больше.
Гарантии:
Напишите мне, и я пришлю портфолио, отзывы и резюме.
Работаю по 50% или 100% предоплате, принимаю оплату на банковскую карту или Яндекс.Деньги.
В цену входит: анализ ниши, проектов конкурентов и ЦА; разработка цепляющего коммерческого предложения; написание текстов; создание изображений и инфографики.
Возможна работа по договору.
Пишите, заказывайте, получайте прибыль! Первым 5-ти клиентам сделаю стартовую страницу всего за 2 999 рублей, остальным - за 4 999!
Почта: loricaseg@yandex.ru
Сообщение отредактировал Алексей Милославский: Сегодня, 20:51