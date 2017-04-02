Копирайтер инфобизнеса: ваш проект уже готов принести прибыль!

Отправлено Сегодня, 20:25

Здравствуйте, уважаемые бизнесмены!

Мы с Вами деловые люди. Нам важен результат. Так давайте же объединим усилия и добьёмся успеха!

Меня зовут Алекс Милославский, я специалист по копирайтингу и интернет-маркетингу . Продвину Ваш проект, привлеку клиентов и увеличу объём продаж.

Набор услуг:

Лэндинги;

Маркетинговые статьи;

Продающие стартовые страницы;

Стратегии e-mail рассылок и сами письма;

Рекламный контент.

Что вы получите:

Анализ ЦА, тенденций и предложений конкурентов в нише – ваш проект попадёт в целевую аудиторию, конкуренты останутся далеко позади;

Маркетинговый текст, созданный с учётом новейших трендов в сфере интернет-продаж. Клиент заинтересуется, прочитает и закажет продукт;

Инфографика, дизайн – авторские изображения и стильная подача материала. Красивая «картинка» увеличивает отклик на 40%;

Увеличение объёма продаж – грамотная стратегия продвижения повысит конверсию минимум до 25%;

Ведение и бесплатные доработки проекта в течение месяца и больше.

Гарантии:

Напишите мне, и я пришлю портфолио, отзывы и резюме.

Работаю по 50% или 100% предоплате, принимаю оплату на банковскую карту или Яндекс.Деньги.

В цену входит: анализ ниши, проектов конкурентов и ЦА; разработка цепляющего коммерческого предложения; написание текстов; создание изображений и инфографики.

Возможна работа по договору.

Пишите, заказывайте, получайте прибыль! Первым 5-ти клиентам сделаю стартовую страницу всего за 2 999 рублей, остальным - за 4 999!

Почта: loricaseg@yandex.ru

Сообщение отредактировал Алексей Милославский: Сегодня, 20:51