Поможем малышке после операции. Марфа Маркосян

За достоверность данной информации отвечаю лично. Отсутствие мошенничества гарантирую. Тему курирую лично.
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Маркосян Марфа, 28 апреля 2017 года девочке исполнится два годика, живет в д. Исаково Вяземского района Смоленской области. Ребенок родился здоровым, девочка активная, развивалась в соответствии с возрастом. 21 февраля 2017 года у девочки проявилось нарушение зрения, стал плохо открываться один глаз, частично исчезла мимика слева, через несколько дней присоединилась шаткость походки, затем затруднение при глотании. Симптоматика достаточно быстро нарастала.
При обращении в медицинские учреждения Смоленской области родителям было сказано,
что девочка лечению не подлежит. К счастью, с помощью большого количества людей, удалось
госпитализировать ребенка в ФГАУ «ННПЦН им. акад. Н.Н. Бурденко», где 09 марта 2017 года
была проведена операция «удаление гематомы и кавернозной ангиомы левой половины моста
мозга с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом».
Операция была сделана бесплатно, однако многочисленные анализы и различного рода исследования делались на
коммерческой основе.
Сейчас девочка находиться дома, у нее сохраняется нарушение мимики, присутствуют
нарушения двигательной функции левой руки, ходит только с поддержкой. Для полного
восстановления ребенка требуется долгий восстановительный период (до двух лет), при этом
необходимо нахождение ребенка в реабилитационном центре для оказания качественной
всесторонней помощи.
При этом такого рода центры находятся в удалении от непосредственного
места жительства ребенка, пребывание в них платное.
Родители Марфы проживают в сельской местности, оба работники сельского хозяйства,
кроме того семья многодетная, у девочки есть старшие брат и сестра школьного возраста. Доход
семьи не позволяет оплачивать лечение ребенка.
В общем, на лечение и реабилитацию девочки необходимо порядка 650 000 рублей.
Вы можете оказать посильную помощь Марфе, сделав перечисления на счет ее мамы,
Маркосян Елены Юрьевны.
Всем заранее спасибо!
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Реквизиты:
Получатель: Маркосян Елена Юрьевна
Счет получателя: 639002599002176257
Банк получателя: Смоленское отделение № 8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск
БИК банка получателя: 046614632
Кор. счет: 30101810000000000632
Код подразделения Банка по месту ведения счета карты: 408609053
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Попрошу их сделать электронные кошельки и банковскую карту.
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