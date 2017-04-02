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Поможем малышке после операции. Марфа Маркосян

Автор темы Алексей Шемшурин, Сегодня, 18:44
реабилитация сбор средств пожертвование

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В теме одно сообщение

#1 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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6 419
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 18:44

За достоверность данной информации отвечаю лично. Отсутствие мошенничества гарантирую. Тему курирую лично.

 

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фото.jpg

 

Маркосян Марфа, 28 апреля 2017 года девочке исполнится два годика, живет в д. Исаково Вяземского района Смоленской области. Ребенок родился здоровым, девочка активная, развивалась в соответствии с возрастом. 21 февраля 2017 года у девочки проявилось нарушение зрения, стал плохо открываться один глаз, частично исчезла мимика слева, через несколько дней присоединилась шаткость походки, затем затруднение при глотании. Симптоматика достаточно быстро нарастала.

 

При обращении в медицинские учреждения Смоленской области родителям было сказано,

что девочка лечению не подлежит. К счастью, с помощью большого количества людей, удалось

госпитализировать ребенка в ФГАУ «ННПЦН им. акад. Н.Н. Бурденко», где 09 марта 2017 года

была проведена операция «удаление гематомы и кавернозной ангиомы левой половины моста

мозга с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом».

 

Операция была сделана бесплатно, однако многочисленные анализы и различного рода исследования делались на

коммерческой основе.

 

Сейчас девочка находиться дома, у нее сохраняется нарушение мимики, присутствуют

нарушения двигательной функции левой руки, ходит только с поддержкой. Для полного

восстановления ребенка требуется долгий восстановительный период (до двух лет), при этом

необходимо нахождение ребенка в реабилитационном центре для оказания качественной

всесторонней помощи.

 

При этом такого рода центры находятся в удалении от непосредственного

места жительства ребенка, пребывание в них платное.

 

Родители Марфы проживают в сельской местности, оба работники сельского хозяйства,

кроме того семья многодетная, у девочки есть старшие брат и сестра школьного возраста. Доход

семьи не позволяет оплачивать лечение ребенка.

 

В общем, на лечение и реабилитацию девочки необходимо порядка 650 000 рублей.

Вы можете оказать посильную помощь Марфе, сделав перечисления на счет ее мамы,

Маркосян Елены Юрьевны.

Всем заранее спасибо!

 

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Реквизиты:

 

Получатель: Маркосян Елена Юрьевна

Счет получателя: 639002599002176257

Банк получателя: Смоленское отделение № 8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск

БИК банка получателя: 046614632

Кор. счет: 30101810000000000632

Код подразделения Банка по месту ведения счета карты: 408609053

 

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Попрошу их сделать электронные кошельки и банковскую карту.

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протокол заседания комиссии.jpg

 

 

 

 

 

 

 

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#2 Игорь Чурзин

Игорь Чурзин

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  • 937 сообщений
847
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Волгоград
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 19:27

Номер карты сбербанка был бы кстати.


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