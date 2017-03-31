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znakphone.ru (знакфоун) - сайт знакомств по телефону

Автор темы Znakphone, Сегодня, 17:20

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#1 Znakphone

Znakphone

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 17:20

 
Знакфоун молодой сайт знакомств по телефону и скайпу. С необычными оффлайн услугами. Помимо стандартных услуг "Поднятие анкеты" и т.д. Мы так же назначаем для клиентов свидания. И организовываем их. Список услуг мы планируем постоянно расширять. Давая вам больше возможностей для заработка.Принимаем трафик со всех стран СНГ.
 
Мы предлагаем своим партнерам:
 
- 30% с продаж наших услуг
- Выплаты на ваш банковский счет
- 400 руб минимальный вывод!
- Готовые рекламные материалы
 
Контакты:
nepytaev@gmail.com
 

 


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