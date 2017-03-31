znakphone.ru (знакфоун) - сайт знакомств по телефону

Отправлено Сегодня, 17:20

Знакфоун молодой сайт знакомств по телефону и скайпу. С необычными оффлайн услугами. Помимо стандартных услуг "Поднятие анкеты" и т.д. Мы так же назначаем для клиентов свидания. И организовываем их. Список услуг мы планируем постоянно расширять. Давая вам больше возможностей для заработка.Принимаем трафик со всех стран СНГ.

Мы предлагаем своим партнерам:

- 30% с продаж наших услуг

- Выплаты на ваш банковский счет

- 400 руб минимальный вывод!

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