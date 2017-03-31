Перейти к содержимому

Фотография

Качественные просмотры по низкой цене

Автор темы iulyacacherina, Сегодня, 11:34

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 iulyacacherina

iulyacacherina

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:34

Как нагнать просмотры на Ваше видео, не тратя время и силы? Вам нужно купить просмотры на Youtube с помощью нашего сервиса DoctorSmm – это быстро, дешево и безопасно.

 

Быстро. Приняв Ваш заказ, наша команда уже в течение первых суток производит накрутку просмотров.

 

Дешево. Средняя цена за 1000 просмотров от 59 до 99 рублей, в зависимости от того, какие просмотры Вы выберете: с удержанием или без.

 

Безопасно. Благодаря тому, что мы применяем только белые методы накрутки, Ваше видео никогда не окажется в бане, а просмотры не будут списаны. Более того, у нас есть гарантия на списания, о которой подробнее Вы можете узнать тут.

 

Мы будем рады иметь возможность и Вам помочь в пиаре Вашего канала. Поэтому можете смело переходить на наш сайт и оставлять свой пробный заказ.

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в YouTube


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Социальные сети
  4. YouTube
  5. Правила форума