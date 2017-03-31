Аккаунты Яндекс Директ

Отправлено Сегодня, 09:41

Предлагаю услуги СКИДОК для рекламмной комании Яндекс.Директ

От 15% пополняемой суммы до 30%

Работа по принципу-

1. Создаете и настраиваете рекламную компанию на новом аккаунте.

2. Передаёте логин и пароль от компании

3. После мы пополняем аккаунт со своей скидкой

4. Подтверждаете наличие пополнения

5. Оплачиваете комиссию

Не какой предоплаты, оплата по факту подтверждения того что баланс рекламной компании пополнен.

Система скидок

1. от 5000р до 10.000р скидка 15%

2. от 15.000р до 25.000р скидка 20%

3. От 30.000р до 50.000р скидка 30%

При заказе пополнения на 30.000р стоимость рекламной компании составит для Вас 21.000р экономите 9.000р

Контакты

icq 717648134