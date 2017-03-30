Качественные тексты с гарантией результата

Отправлено Сегодня, 16:58

Здравствуйте, мое предложение будет интересно следующим категориям:

Владельцы интернет магазинов

Вебмастера

Владельцы других бизнесов, имеющие собственный сайт

Инфобизнесмены

Меня зовут Денис, занимаюсь копирайтингом 5 лет. На данный момент профессионально занимаюсь написанием статей для владельцев малого бизнеса и вебмастеров. В качестве примеров своих работ могу предоставить ссылки на ресурсы, которые размещали мои статьи:

Магазин по продаже металлоконструкций - http://monolitmetal....oducts/opalubka

Сервис помощи в продвижении сайтов - http://mainspy.ru/bl...klyuchevyh-slov

Магазин по продаже пиротехники - http://realpiro.ru/

Магазин пневматического оружия - http://armsman.ru/



Есть примеры реально полезных статей со статистикой, как эта: http://www.velobike....zobrat-karetku/ Она была написана от первого лица и выполняет свою главную задачу - привлечение посетителей и решение их проблемы. Как можно видеть по скрину1, который я прикрепил, за март 2017 года статья привлекла по разным запросам 433 человека. На скрине номер 2 видно, по каким именно запросам люди идут на сайт (все запросы не влезли на скрин). Статья имеет сезонный характер, поэтому за февраль например она привлекла 149 человек, но летом, например она привлекает по 600 посетителей в месяц.

Несложно посчитать, что всего одна статья привлекает за год примерно 3000 посетителей в среднем, а может и больше. Авторство приведенного выше сайта я могу подтвердить, поскольку я являюсь его администратором и писал статью для него лично. По скрину 1 также видно, что на этом сайте 8 статей, которые привлекают по 100 посетителей в месяц, так что этот результат не является единоразовым.



Что касается цены, то она составляет 30$ за статью. Время написания - 2 дня.

Помимо статей я пишу продающие тексты для различных товаров и услуг. Стоимость - 50$. Но поскольку ранее я не позаботился о том, чтобы получить статистику и предоставить кейсы о результатах продающих материалов, то я готов снизить цену до 30$ для тех людей, которые согласятся предоставить статистику своего лендинга и оставить обо мне отзыв.

По всем вопросам пишите в этой теме, в лс, либо на эту почту contact@onthewave.pro

Всем спасибо за внимание.