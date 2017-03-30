Копирайтинг: продающие тексты бизнеса на услугах и инфобизнеса

Отправлено Сегодня, 14:09

Добрый день, форумчане!

Меня зовут Григорий Миндеров. Я автор проекта «Кузница текста». Кую деньги молотком копирайтинга для бизнеса на услугах с гарантией и договором.

Раньше я занимался инфобизнесом, у меня была видеостудия и даже интернет-магазины. Для всех проектов тексты писал сам.

От инфобиза остался лишь старый блог по личной эффективности. 50% дохода с этого сайта я направляю Всемирному фонду дикой природы (WWF), где я стал официальным сторонником.

Не стану томить вашу душу. Смотрите примеры моих работ:

Текст на главную страницу строительного сайта

Текст на страницу «О компании»

Текст для продажи светодиодных светильников

Текст по ремонту и отделке помещений

Создаю тексты для сайтов, лэндингов, коммерческих предложений, email-рассылок. Пишу мини-книги на заказ.

Минимальная стоимость продающего текста для страниц сайта: 4900 рублей. Также работаю за %, но не со всеми.

Что вы получаете, обратившись ко мне:

Маркетинговое исследование целевой аудитории и конкурентов. Ваше предложение выгодно отличиться от ваших «коллег»

Редактирование и корректирование продающего текста. Вы получаете материал без ошибок и «шероховатостей»

1 уникальная и лицензионная картинка к тексту. Манит читателей и смотрится красиво, в отличие от бесплатных картинок

Я сам выложу готовый материал на вашем сайте или в рассылке (по желанию). Вам не нужно тратить время, наслаждайтесь видом готовой работы

Проведу маркетинговые консультации: расскажу, где лучше рекламироваться и какие инструменты продвижения можно использовать в вашем случае, поделюсь своим опытом и фишками

60 дней на правки. Если вам разонравился заголовок, или захотелось дополнить текст информацией, обращайтесь. Я сделаю все правки бесплатно

Гарантии

Печатаю 10-ю пальцами, не глядя на клавиатуру. Вы получаете материал вовремя. Если опоздаю с меня штраф 1000 рублей за 1 день просрочки, даже если причина уважительная.

Также я обещаю, что все тексты будут уникальными. Никаких переписанных чужих статей и глав из книг. Только собственные идеи.

Условия сотрудничества

Работа выполняется от 3 дней. Хороший продающий текст за 1 день не создаётся. Поэтому я не берусь за срочные заказы.

Предоплата 100% или 50%. По опыту знаю, что предоплата даёт стимул и вам и мне. Но я не настаиваю на 100% оплате. Внесите 50% — этого достаточно, чтобы я начал работу. Остальная сумма оплачивается после сдачи материала.

Зарегистрировано ИП. Оплачивайте по безналу. Это довольно удобно. А ещё вы можете заключить со мной договор для пущего спокойствия.

Цены постепенно растут. Я поднял стоимость в 2 раза за последние 3 месяца. Поэтому рекомендую не терять время и воспользоваться возможностью.

Проверьте, подхожу ли я вам

Пришлите ваш текст на проверку. Я изучу его и дам 3-5 рекомендаций по улучшению. Помогу только пятерым за 1 неделю. Больше - не смогу физически. Поэтому пишите сейчас:

Email: info@slovokop.ru

ВКонтакте: https://vk.com/saluttebe

Facebook: https://www.facebook.com/grihonchik

На связь выходил Григорий Миндеров. Желаю больших продаж

Сообщение отредактировал Григорий Миндеров: Сегодня, 14:10