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Znakphone.ru(Знакфоун) - сайт знакомств по телефону

Автор темы Znakphone, Сегодня, 12:16

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#1 Znakphone

Znakphone

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 12:16

Знакфоун молодой сайт знакомств по телефону и скайпу. С необычными оффлайн услугами. Помимо стандартных услуг "Поднятие анкеты" и т.д. Мы так же назначаем для клиентов свидания. И организовываем их. Список услуг мы планируем постоянно пополнять. Давая вам больше возможностей для заработка. Принимаем трафик со всех стран СНГ.

Мы предлагаем своим партнерам:

- 30% с продаж наших услуг

- Выплаты на ваш банковский счет

- 400 руб минимальный вывод!

- Готовые рекламные материалы

Контакты:
nepytaev@gmail.com

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