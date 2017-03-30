Znakphone.ru(Знакфоун) - сайт знакомств по телефону

Отправлено Сегодня, 12:16

Знакфоун молодой сайт знакомств по телефону и скайпу. С необычными оффлайн услугами. Помимо стандартных услуг "Поднятие анкеты" и т.д. Мы так же назначаем для клиентов свидания. И организовываем их. Список услуг мы планируем постоянно пополнять. Давая вам больше возможностей для заработка. Принимаем трафик со всех стран СНГ.



Мы предлагаем своим партнерам:



- 30% с продаж наших услуг



- Выплаты на ваш банковский счет



- 400 руб минимальный вывод!



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Контакты:

nepytaev@gmail.com



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