Znakphone.ru(Знакфоун) - сайт знакомств по телефону

Знакфоун молодой сайт знакомств по телефону и скайпу. С необычными оффлайн услугами. Помимо стандартных услуг "Поднятие анкеты" и т.д. Мы так же назначаем для клиентов свидания. И организовываем их. Список услуг мы планируем постоянно пополнять. Давая вам больше возможностей для заработка. Принимаем трафик со всех стран СНГ.
Мы предлагаем своим партнерам:
- 30% с продаж наших услуг
- Выплаты на ваш банковский счет
- 400 руб минимальный вывод!
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Контакты:
nepytaev@gmail.com
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