Посетители из Яндекса и Google для продвижения поведенческими факторам

Отправлено Сегодня, 15:37

1000 качественных переходов (можно до 25 000) из органической выдачи поисковых систем, с учётом региональности (продвижение сайта поведенческими факторами).

Опытные SEO-шники понимают, что несмотря на то, что продвижение "поведенческими факторами" не даёт молниеносных результатов, это отличный "правильный" способ добавить сайту трастовость в глазах поисковых систем, поднять и намертво закрепить сайт в органической выдаче. Это безопасный и абсолютно легальный "беспалевный" метод продвижения, основанный на анализе поисковыми системами элементов пользовательского поведения.

Базовый поведенческий алгоритм, реализуемый при продвижении "поведенческими факторами":

1. заход уникального посетителя на страницу поиска, указанной заказчиком ПС (с учётом региональности), ввод поискового запроса, в форму поиска (поисковый запрос выбирается рандомно, один из заданного заказчиком списка вариантов!);

2.нажатие кнопки "Поиск" и переход на реальную страницу поисковой выдачи;

3.поиск вашего сайта в выдаче + последующий переход на него, с полной передачей всех поисковых и региональных идентификаторов ПС;

4.полноценная "прогулка" по 4-6 внутренним страницам Вашего сайта, клики, движение мышью на страницах сайта, скроллинг и т.д. (всё отображается в Вебвизоре!);

Базовое время на сайте - более 1 минуты (можно увеличить), базовый суточный объем трафика - 200 посещений (можно изменить).

Обратите внимание, что:

- вы можете заказать дополнительное кол-во посещений (1000 - не предел);

- существует возможность указать несколько страниц входа и отдельные ключевики (5 шт входит в стоимость доп.опции) для каждой из них (доп.опция);

- используется одна поисковая система на ваш выбор (Яндекс или Google);

- при необходимости, время выполнения задания можно увеличить до 5++ дней, для правдоподобности;

У нас гарантированное качество трафика!!! На сайт заказчика реально передаются все соответствующие идентификаторы, полный аналог реальному переходу из поисковой выдачи. Более 500 довольных заказчиков! Гарантируем, 100% безопасность накрутки посещаемости, используется уникальный адаптивный алгоритм посещения, исключающий обнаружение накрутки и обеспечивающий для сайта максимальную эффективность продвижения!

Результат:

1. улучшение позиций сайта в поисковых системах по ключевому слову/фразе;

2. рост позиций по НЧ,СЧ запросам, увеличение трастовости сайта;

3. увеличение скорости индексации продвигаемого сайта и кол-ва проиндексированных страниц, увеличение частоты посещения сайта поисковыми роботами;

4. увеличение посещаемости продвигаемого сайта, за счет повышения позиций в поисковой выдаче;

Контроль:

Посещения корректно отображаются в GoogleAnalytics (в режиме реального времени), в Я.Метрике (отображаются в Вебвизоре!), Freedom.Reviews (хиты/хосты).

Наш трафик абсолютно безопасен для GA, ЯМ, рекламных сетей и т.д..

Предупреждение: данный трафик не предназначен для увеличения конверсии!

Работаем в команде, опыт работы в SEO - с 2011 года. Высокое качество трафика, мы нацелены на долговременное сотрудничество, стараемся делать всё качественно, как для себя. Гарантируем качественное выполнение заказа!

Почта для связи: dvdmarketcom@ya.ru

Сообщение отредактировал vho21: Сегодня, 15:38