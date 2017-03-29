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Сервисы для планирования и учета задач

Автор темы Tatik, Сегодня, 14:47

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В теме одно сообщение

#1 Tatik

Tatik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 14:47

Подскажите, какие есть хорошие и недорогие сервисы для планирования и отслеживания выполнения задач сотрудников? Как вариант рассматривали Leadertask, читали хорошие отзывы, но стоимость лицензии для нас высоковата.


  • 0
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#2 Never Lex

Never Lex

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 2 234 сообщений
950
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Украина, Чернигов
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 15:14

Простейший teamer.ru :)

 

Гибкий и мощный вариант neaktor.com


  • 0
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