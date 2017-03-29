Сервисы для планирования и учета задач

Отправлено Сегодня, 14:47

Подскажите, какие есть хорошие и недорогие сервисы для планирования и отслеживания выполнения задач сотрудников? Как вариант рассматривали Leadertask, читали хорошие отзывы, но стоимость лицензии для нас высоковата.