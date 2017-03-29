Подскажите, какие есть хорошие и недорогие сервисы для планирования и отслеживания выполнения задач сотрудников? Как вариант рассматривали Leadertask, читали хорошие отзывы, но стоимость лицензии для нас высоковата.
Сервисы для планирования и учета задач
Автор темы Tatik, Сегодня, 14:47
В теме одно сообщение
#2
Отправлено Сегодня, 15:14
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