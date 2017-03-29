Продам инфобизнес (ежемесячная прибыль 120 000 руб)

Добрый день, коллеги.
Продаю свой инфобизнес в нише веб-дизайна.
Ежемесячный доход (подтверждение покажу по скайпу или запишу видео):
- при активных продажа 120-150 тыс.
- при "ничегонеделании" и "прогоне партнерок" - 20-40 тыс.
Активы:
Блог: посещаемость 100-120 чел/день (Метрика)
Вк: 15705 чел (Статистика)
Ютуб-канал: 7015 чел.
Email-рассылка: 13123 чел.
Курсы:
http://webdesign2.ru/courses/MWD2/
http://webdesign2.ru/courses/KWD/
http://webdesign2.ru/courses/TD/
http://webdesign2.ru/courses/FSE/
Вопросы?
Для связи:
email: zaharenkoaleksey@yandex.ru
скайп: zaharenko_aleksey