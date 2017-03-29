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Продам инфобизнес (ежемесячная прибыль 120 000 руб)

Автор темы -=Алексей=-, Вчера, 09:15

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#1 -=Алексей=-

-=Алексей=-

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 129 сообщений
20
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 09:15

Добрый день, коллеги.

Продаю свой инфобизнес в нише веб-дизайна. 

Ежемесячный доход (подтверждение покажу по скайпу или запишу видео):
- при активных продажа 120-150 тыс. 
- при "ничегонеделании" и "прогоне партнерок" - 20-40 тыс. 

Активы:
Блог: посещаемость 100-120 чел/день (Метрика)
Вк: 15705 чел (Статистика)

Ютуб-канал: 7015 чел.
Email-рассылка: 13123 чел. 

 

Курсы:
http://webdesign2.ru/courses/MWD2/
http://webdesign2.ru/courses/KWD/
http://webdesign2.ru/courses/TD/
http://webdesign2.ru/courses/FSE/

Вопросы?

Для связи:
email: zaharenkoaleksey@yandex.ru
скайп: zaharenko_aleksey

 

 


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