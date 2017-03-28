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Instagram. Правило написания продающих постов

Автор темы Classic, Сегодня, 13:22

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#1 Classic

Classic

    Ученик

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Обычный
  • Страна, Город:
    Украина, Николаев
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 13:22

ПРАВИЛО НАПИСАНИЯ ПРОДАЮЩИХ ПОСТОВ В INSTAGRAM
 
Иметь хороший продукт мало, нужно уметь донести его 
ценность потенциальному покупателю.
 
Сбросить фото в Instagram и написать у меня классный 
товар - это не повод для покупателя чтобы купить у Вас.
 
В ПОСТ НЕОБХОДИМО ДОБАВЛЯТЬ ЭЛЕМЕНТЫ:
 
• Описание продукта
• Указать точную стоимость продукта, 
  и стоимость доставки
• Призыв к действию, причины по которым 
  пользователь должен купить именно у вас
• Как и где купить и ваши контакты
• Тематические хэштеги
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА:
 
• Чем меньше текста, тем лучше, пользователи 
  очень ленивые, что бы много читать
• Разделяйте текст на абзацы, и добавляйте смайлики
• Важные элементы выделяйте заглавными буквами
• Используйте списки, здесь хорошо подойдут смайлики
• Ставьте тематически хэштеги
• Избегайте штампов, не быстрая доставка, а доставка в течении 3 дней
• Если делаете скидку, объясняйте почему скидка и почему надо покупать у вас
• Добавляйте геолокацию к вашему посту
• Выберите стиль общения как вы будете общаться в постах, отвечать 
  в комментариях и придерживайтесь его
• Пишите грамотно и простыми фразами, а не корявым языком
• При оформлении поста в Instagram обычно бывают  стандартные ошибки: 
  - нет текста вообще 
  - ставят только хэштеги 
  - пишут полотно текста, который никто читать не будет
  - нет контактов и информации о покупке
 
Продающие тексты для бизнеса
www.infostar.com.ua
www.instagram.com/copyriter/

 


Сообщение отредактировал Classic: Сегодня, 13:24

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