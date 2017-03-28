Instagram. Правило написания продающих постов

Отправлено Сегодня, 13:22

ПРАВИЛО НАПИСАНИЯ ПРОДАЮЩИХ ПОСТОВ В INSTAGRAM

Иметь хороший продукт мало, нужно уметь донести его

ценность потенциальному покупателю.

Сбросить фото в Instagram и написать у меня классный

товар - это не повод для покупателя чтобы купить у Вас.

В ПОСТ НЕОБХОДИМО ДОБАВЛЯТЬ ЭЛЕМЕНТЫ:

• Описание продукта

• Указать точную стоимость продукта,

и стоимость доставки

• Призыв к действию, причины по которым

пользователь должен купить именно у вас

• Как и где купить и ваши контакты

• Тематические хэштеги

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА:

• Чем меньше текста, тем лучше, пользователи

очень ленивые, что бы много читать

• Разделяйте текст на абзацы, и добавляйте смайлики

• Важные элементы выделяйте заглавными буквами

• Используйте списки, здесь хорошо подойдут смайлики

• Ставьте тематически хэштеги

• Избегайте штампов, не быстрая доставка, а доставка в течении 3 дней

• Если делаете скидку, объясняйте почему скидка и почему надо покупать у вас

• Добавляйте геолокацию к вашему посту

• Выберите стиль общения как вы будете общаться в постах, отвечать

в комментариях и придерживайтесь его

• Пишите грамотно и простыми фразами, а не корявым языком

• При оформлении поста в Instagram обычно бывают стандартные ошибки:

- нет текста вообще

- ставят только хэштеги

- пишут полотно текста, который никто читать не будет

- нет контактов и информации о покупке

Продающие тексты для бизнеса

www.infostar.com.ua

www.instagram.com/copyriter/

Сообщение отредактировал Classic: Сегодня, 13:24