Instagram. Правило написания продающих постов

ПРАВИЛО НАПИСАНИЯ ПРОДАЮЩИХ ПОСТОВ В INSTAGRAM
Иметь хороший продукт мало, нужно уметь донести его
ценность потенциальному покупателю.
Сбросить фото в Instagram и написать у меня классный
товар - это не повод для покупателя чтобы купить у Вас.
В ПОСТ НЕОБХОДИМО ДОБАВЛЯТЬ ЭЛЕМЕНТЫ:
• Описание продукта
• Указать точную стоимость продукта,
и стоимость доставки
• Призыв к действию, причины по которым
пользователь должен купить именно у вас
• Как и где купить и ваши контакты
• Тематические хэштеги
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА:
• Чем меньше текста, тем лучше, пользователи
очень ленивые, что бы много читать
• Разделяйте текст на абзацы, и добавляйте смайлики
• Важные элементы выделяйте заглавными буквами
• Используйте списки, здесь хорошо подойдут смайлики
• Ставьте тематически хэштеги
• Избегайте штампов, не быстрая доставка, а доставка в течении 3 дней
• Если делаете скидку, объясняйте почему скидка и почему надо покупать у вас
• Добавляйте геолокацию к вашему посту
• Выберите стиль общения как вы будете общаться в постах, отвечать
в комментариях и придерживайтесь его
• Пишите грамотно и простыми фразами, а не корявым языком
• При оформлении поста в Instagram обычно бывают стандартные ошибки:
- нет текста вообще
- ставят только хэштеги
- пишут полотно текста, который никто читать не будет
- нет контактов и информации о покупке
Продающие тексты для бизнеса
www.infostar.com.ua
www.instagram.com/copyriter/
Сообщение отредактировал Classic: Сегодня, 13:24