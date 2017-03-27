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Помощник по Яндекс Директу

Автор темы Romanus, Сегодня, 11:47

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#1 Romanus

Romanus

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  • 3 542 сообщений
1 597
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Тверская область
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:47

Ищу помощника по Директу.

Что делать (на первоначальном этапе):
- Сбор семантики

 

 

Кого ищу:
- М/Ж

- Владение экселем

- Знание Директа (уровень средний, профи, гугру. Все принимаются.)

- Умение пользоваться парсерами (не важно какими)

- Ответственность
- Уверенность в своих силах

- Умение отстаивать свою точку зрения.

 

Как будем работать:
Даю ленд, вы собираете семантику как мне это нужно, укладываетесь точно в срок.

 

ЗП - оклад

Что нужно что бы попасть ко мне в команду:
- Написать мне
- Выполнить тестовое задание

- Пройти собеседование в скайпе

 

Почему надо работать в моей команде:
- Опыт в директе более 10 лет
- Только крутые спецы в команде

- Обучим делать все грамотно как нам это надо
 

В итоге по мимо зарплаты вы получите бесценные знания.

Пишите в личку.

 


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