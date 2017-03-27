Помощник по Яндекс Директу

Ищу помощника по Директу.
Что делать (на первоначальном этапе):
- Сбор семантики
Кого ищу:
- М/Ж
- Владение экселем
- Знание Директа (уровень средний, профи, гугру. Все принимаются.)
- Умение пользоваться парсерами (не важно какими)
- Ответственность
- Уверенность в своих силах
- Умение отстаивать свою точку зрения.
Как будем работать:
Даю ленд, вы собираете семантику как мне это нужно, укладываетесь точно в срок.
ЗП - оклад
Что нужно что бы попасть ко мне в команду:
- Написать мне
- Выполнить тестовое задание
- Пройти собеседование в скайпе
Почему надо работать в моей команде:
- Опыт в директе более 10 лет
- Только крутые спецы в команде
- Обучим делать все грамотно как нам это надо
В итоге по мимо зарплаты вы получите бесценные знания.
Пишите в личку.