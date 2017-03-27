Помощник по Яндекс Директу

Отправлено Сегодня, 11:47

Ищу помощника по Директу.



Что делать (на первоначальном этапе):

- Сбор семантики

Кого ищу:

- М/Ж

- Владение экселем

- Знание Директа (уровень средний, профи, гугру. Все принимаются.)

- Умение пользоваться парсерами (не важно какими)

- Ответственность

- Уверенность в своих силах

- Умение отстаивать свою точку зрения.

Как будем работать:

Даю ленд, вы собираете семантику как мне это нужно, укладываетесь точно в срок.

ЗП - оклад



Что нужно что бы попасть ко мне в команду:

- Написать мне

- Выполнить тестовое задание

- Пройти собеседование в скайпе

Почему надо работать в моей команде:

- Опыт в директе более 10 лет

- Только крутые спецы в команде

- Обучим делать все грамотно как нам это надо



В итоге по мимо зарплаты вы получите бесценные знания.



Пишите в личку.