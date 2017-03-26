Taxist.biz - такси по промокоду по всей России!

ЗАКАЗ ТАКСИ СО СКИДКОЙ с TAXIST.BIZ !
Теперь любая поездка будет стоить в разы дешевле!
Как это работает?
1. У нас есть промо-коды на поездки (Яндекс такси) разного номинала: 300, 400 и 500 рублей. Выбирайту ту сумму, в которую укладывается Ваш маршрут.
Стоимость поездок для Вас:
300 рублей = 100 рублей
400 рублей = 150 рублей
500 рублей = 200 рублей
2. Напишите нам:
Telegram: @taxi_go
VK: vk.com/taxigo17
Вы также можете заказать такси с сайта: http://taxist.biz
3. Выберите удобный способ оплаты:
QIWI: +79214066912
На мобильный телефон: +7 921 406-69-12
Принимаем оплаты через Сбербанк (реквизиты в телеграмме)
4. Мы вызовем такси по указанному адресу к Вам в обозначенное время.
Все вопросы и моменты рады обсудить с каждым Клиентом индивидуально. Работаем честно и стабильно – мы заинтересованы в постоянных заказчиках и дорожим репутацией!
С нами Вы сэкономите свои деньги и всегда успеете вовремя.