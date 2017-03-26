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Taxist.biz - такси по промокоду по всей России!

Автор темы Taxist1, Сегодня, 18:07

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#1 Taxist1

Taxist1

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Отправлено Сегодня, 18:07

Вызов такси по всей России!

ЗАКАЗ ТАКСИ СО СКИДКОЙ с TAXIST.BIZ !
Теперь любая поездка будет стоить в разы дешевле!

Как это работает?

1. У нас есть промо-коды на поездки (Яндекс такси) разного номинала: 300, 400 и 500 рублей. Выбирайту ту сумму, в которую укладывается Ваш маршрут.

Стоимость поездок для Вас:

300 рублей = 100 рублей
400 рублей = 150 рублей
500 рублей = 200 рублей

2. Напишите нам:
Telegram: @taxi_go
VK: vk.com/taxigo17

Вы также можете заказать такси с сайта: http://taxist.biz

3. Выберите удобный способ оплаты:

QIWI: +79214066912
На мобильный телефон: +7 921 406-69-12

Принимаем оплаты через Сбербанк (реквизиты в телеграмме)
4. Мы вызовем такси по указанному адресу к Вам в обозначенное время.

Все вопросы и моменты рады обсудить с каждым Клиентом индивидуально. Работаем честно и стабильно – мы заинтересованы в постоянных заказчиках и дорожим репутацией!

С нами Вы сэкономите свои деньги и всегда успеете вовремя.

 

 


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