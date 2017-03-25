[Партнерам Инфо-ДВД] Участвуйте в главном запуске весны 2017

Отправлено Сегодня, 13:47

Дорогие коллеги!

Этой весной мы объявляем первый запуск дорогого живого тренинга от Инфо-ДВД совместно с нашими партнерами.

И мы подготовили для Вас действительно шикарное предложение, от которого невозможно отказаться.

Вас ждут:

Мощный живой запуск инфопродукта, который уже вписал свое имя в историю Рунета

Двухуровневая партнерская программа

4 волны партнерских комиссионных за один запуск (!!!)

Огромное количество рекламных материалов вместе с их исходниками

Трансляции для партнеров

Партнерский конкурс с небывалым предложением от Никиты Королёва

Ждём Вас в качестве участников и партнеров запуска.

Смотрите подробности предложения здесь: http://affiliates.info-dvd.ru