[Партнерам Инфо-ДВД] Участвуйте в главном запуске весны 2017

Дорогие коллеги!
Этой весной мы объявляем первый запуск дорогого живого тренинга от Инфо-ДВД совместно с нашими партнерами.
И мы подготовили для Вас действительно шикарное предложение, от которого невозможно отказаться.
Вас ждут:
- Мощный живой запуск инфопродукта, который уже вписал свое имя в историю Рунета
- Двухуровневая партнерская программа
- 4 волны партнерских комиссионных за один запуск (!!!)
- Огромное количество рекламных материалов вместе с их исходниками
- Трансляции для партнеров
- Партнерский конкурс с небывалым предложением от Никиты Королёва
Ждём Вас в качестве участников и партнеров запуска.
Смотрите подробности предложения здесь: http://affiliates.info-dvd.ru