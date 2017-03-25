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[Партнерам Инфо-ДВД] Участвуйте в главном запуске весны 2017

Автор темы Денис Абросимов, Сегодня, 13:47
заработок info-dvd партнерка партнёрская программа инфо-двд

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#1 Денис Абросимов

Денис Абросимов

    Киберсант

  • Инфоменеджер Info-DVD.Ru
  • 21 сообщений
12
Хороший
  • Страна, Город:
    Россия, Ростов-на-Дону
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 13:47

Дорогие коллеги!

 

Этой весной мы объявляем первый запуск дорогого живого тренинга от Инфо-ДВД совместно с нашими партнерами.

 

И мы подготовили для Вас действительно шикарное предложение, от которого невозможно отказаться. :thumbsup:

 

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Вас ждут:

  • Мощный живой запуск инфопродукта, который уже вписал свое имя в историю Рунета
  • Двухуровневая партнерская программа
  • 4 волны партнерских комиссионных за один запуск (!!!)
  • Огромное количество рекламных материалов вместе с их исходниками
  • Трансляции для партнеров
  • Партнерский конкурс с небывалым предложением от Никиты Королёва

 

Ждём Вас в качестве участников и партнеров запуска.

 

Смотрите подробности предложения здесь: http://affiliates.info-dvd.ru

 


  • 1

Реселлинг-Клуб "Мастер Прав Перепродажи".

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