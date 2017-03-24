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Какой сервис рассылок выбрать?

Автор темы Василий Городилов, Сегодня, 09:36

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В теме одно сообщение

#1 Василий Городилов

Василий Городилов

    Коммерсант

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPipPipPip
  • 312 сообщений
114
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Екатеринбург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 09:36

Добрый день. После закрытия SMARTRESPONDER каким сервисом рассылок пользуетесь? Почему?


  • 0
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#2 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

  • Супермодераторы
  • 14 254 сообщений
6 415
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:56

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