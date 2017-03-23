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[Киберсант-Партнерка Re-запуск] Нестандартное предложение от Инфо-ДВД

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 21:54

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 21:54

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Дорогие друзья!

 

 

Спешим сообщить важную новость для всех, кто знает, что такое партнерская программа и умеет зарабатывать партнерские комиссионные.

 

Мы обновили партнерскую программу Издательства Инфо-ДВД и создали действительно уникальное предложение для партнеров!

 

Приглашаем Вас ознакомиться с предложением и принять участие в новом запуске, который грозит обернуться для Вас шестизначными комиссионными уже этой весной.

 

- Двухуровневая партнерская программа.

- Мощный продукт в основе запуска, который является одним из фундаментов Издательства Инфо-ДВД и уже вошел в историю Рунета, как один из самых продаваемых инфопродуктов.

- 4 волны партнерских комиссионных с одного запуска!

- Огроменный набор рекламных материалов вместе с исходниками.

- Обучающие трансляции для партнеров от Никиты Королёва и Дениса Абросимова.

 

А главное, партнерский конкурс, по результатам которого Вы можете пропиарить свой собственный проект по нашей базе подписчиков!

 

 

Сразу после регистрации, Вы получите доступ к закрытой трансляции для партнеров, в которой Никита Королёв и Денис Абросимов дали четкий план, как Вам заработать 100000+ рублей партнерских комиссионных уже этой весной.

 

Такие возможности появляются не чаще, чем раз в несколько лет. Сегодня именно тот день. Используйте свой шанс!

 

 

Смотрите подробности предложения здесь: http://affiliates.info-dvd.ru

 

 

 

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Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

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