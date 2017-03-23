Отправлено Сегодня, 05:35

Инфобизнесменам: 2 личных помощника по цене 1-го



Имеется в виду, что нас двое. И навыков на двоих больше, чем у обычного интернет-помощника.

Оплата почасовая (200 руб/час) или за зарплату (за первый месяц: 1000 руб/день за 8 часов; 5 дней в неделю, можно с "плавающими" выходными).



Коротко о себе:

Антон:

Технический склад ума.

Более 3-х лет занимается технической поддержкой.

Опыт организации и модерирования вебинаров - больше года.

На любую проблему смотрит как на задачу, которую можно, а главное интересно решить.

Анастасия:

Творческая личность с нестандартным подходом к решению технических задач.

Более 2-х лет занимается веб-дизайном (в т.ч. год на Free-lance.ru: профиль на FL.ru).

Опыт проведения и модерирования вебинаров - более года.



Готовы приступить прямо сейчас и взять на себя такие Ваши задачи, как:



Работа с системами JustClick / E-AutoPay / GetCourse :

Создание продуктов

Создание рассылки (мгновенная, автоматическая, серия писем)

SMS-рассылки

Создание групп подписчиков, форм подписки

Работа с партнерскими программами

Создание страниц с помощью конструктора

Работа с доменами

Организация вебинаров :

Настройка

Модерирование

Запись

Обработка и редактирование записей

Работа с видео :

Редактирование

Оформление

Компоновка в готовый продукт

Работа с фрилансерами:

Эффективное распределение работ

Составление грамотного ТЗ

Контроль выполнения работ

Поддержка пользователей:

В онлайн-чатах

По e-mail

Ответы на входящие звонки

При необходимости - с помощью программ удалённого доступа

Наполнение готовым контентом:

Аккаунтов в соц. сетях

Youtube-каналов

Блогов

Оформление инфопродуктов:

DVD-боксов

Обложек электронных книг

Дизайн лендингов

На двоих у нас есть свободных 8 часов в день. Готовы иногда работать сверхурочно, всякое же бывает. В остальное время мы работаем по своим основным на данный момент направлениям: компьютерная помощь, веб-дизайн, верстка. А также "вкладываемся" в проф. рост (интересует интернет-маркетинг, который мы осваиваем в свободное от работы время).



У нас высокая самообучаемость, грамотность, усидчивость. Не сталкивались еще с функционалом, который не смогли освоить. Иногда без справки и инструкций.