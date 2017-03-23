Инфобизнесменам: 2 личных помощника по цене 1-го
Имеется в виду, что нас двое. И навыков на двоих больше, чем у обычного интернет-помощника.
Оплата почасовая (200 руб/час) или за зарплату (за первый месяц: 1000 руб/день за 8 часов; 5 дней в неделю, можно с "плавающими" выходными).
Коротко о себе:
Более 2-х лет занимается веб-дизайном (в т.ч. год на Free-lance.ru: профиль на FL.ru).
Опыт проведения и модерирования вебинаров - более года.
Готовы приступить прямо сейчас и взять на себя такие Ваши задачи, как:
Работа с системами JustClick / E-AutoPay / GetCourse:
- Создание продуктов
- Создание рассылки (мгновенная, автоматическая, серия писем)
- SMS-рассылки
- Создание групп подписчиков, форм подписки
- Работа с партнерскими программами
- Создание страниц с помощью конструктора
- Работа с доменами
- Настройка
- Модерирование
- Запись
- Обработка и редактирование записей
- Редактирование
- Оформление
- Компоновка в готовый продукт
- Эффективное распределение работ
- Составление грамотного ТЗ
- Контроль выполнения работ
- В онлайн-чатах
- По e-mail
- Ответы на входящие звонки
- При необходимости - с помощью программ удалённого доступа
- Аккаунтов в соц. сетях
- Youtube-каналов
- Блогов
- DVD-боксов
- Обложек электронных книг
- Дизайн лендингов
На двоих у нас есть свободных 8 часов в день. Готовы иногда работать сверхурочно, всякое же бывает. В остальное время мы работаем по своим основным на данный момент направлениям: компьютерная помощь, веб-дизайн, верстка. А также "вкладываемся" в проф. рост (интересует интернет-маркетинг, который мы осваиваем в свободное от работы время).
Подробнее о нас можно узнать из резюме по этой ссылке.
Дополнительные вопросы можно обсудить по скайпу: fynjy87