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Инфобизнесменам: 2 личных помощника по цене 1-го

Автор темы Анастасия Яценко, Сегодня, 05:35

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#1 Анастасия Яценко

Анастасия Яценко

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Отправлено Сегодня, 05:35

Инфобизнесменам: 2 личных помощника по цене 1-го

Имеется в виду, что нас двое. И навыков на двоих больше, чем у обычного интернет-помощника.
Оплата почасовая (200 руб/час) или за зарплату (за первый месяц: 1000 руб/день за 8 часов; 5 дней в неделю, можно с "плавающими" выходными).

Коротко о себе:

Антон:
    Технический склад ума. 
    Более 3-х лет занимается технической поддержкой.
    Опыт организации и модерирования вебинаров - больше года.
    На любую проблему смотрит как на задачу, которую можно, а главное интересно решить.
Анастасия:
    Творческая личность с нестандартным подходом к решению технических задач.

    Более 2-х лет занимается веб-дизайном (в т.ч. год на Free-lance.ru: профиль на FL.ru).

    Опыт проведения и модерирования вебинаров - более года. 


Готовы приступить прямо сейчас и взять на себя такие Ваши задачи, как:
 

Работа с системами JustClick / E-AutoPay / GetCourse:

  • Создание продуктов
  • Создание рассылки (мгновенная, автоматическая, серия писем)
  • SMS-рассылки
  • Создание групп подписчиков, форм подписки
  • Работа с партнерскими программами
  • Создание страниц с помощью конструктора
  • Работа с доменами
Организация вебинаров:
  • Настройка
  • Модерирование
  • Запись
  • Обработка и редактирование записей
Работа с видео:
  • Редактирование
  • Оформление
  • Компоновка в готовый продукт
Работа с фрилансерами:
  • Эффективное распределение работ
  • Составление грамотного ТЗ
  • Контроль выполнения работ
Поддержка пользователей:
  • В онлайн-чатах
  • По e-mail
  • Ответы на входящие звонки
  • При необходимости - с помощью программ удалённого доступа
Наполнение готовым контентом:
  • Аккаунтов в соц. сетях
  • Youtube-каналов
  • Блогов
Оформление инфопродуктов:
  • DVD-боксов
  • Обложек электронных книг
  • Дизайн лендингов

 

На двоих у нас есть свободных 8 часов в день. Готовы иногда работать сверхурочно, всякое же бывает. В остальное время мы работаем по своим основным на данный момент направлениям: компьютерная помощь, веб-дизайн, верстка. А также "вкладываемся" в проф. рост (интересует интернет-маркетинг, который мы осваиваем в свободное от работы время).
 

У нас высокая самообучаемость, грамотность, усидчивость. Не сталкивались еще с функционалом, который не смогли освоить. Иногда без справки и инструкций.
Владеем английским языком, можем работать с англоязычными интерфейсами и справочными материалами.

Подробнее о нас можно узнать из резюме по этой ссылке.

 

Дополнительные вопросы можно обсудить по скайпу: fynjy87

 


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