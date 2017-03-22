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Хостинг hostclass - ищу отзывы

Автор темы Боксер, Вчера, 21:21

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#1 Боксер

Боксер

    Новичок

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Отправлено Вчера, 21:21

всем доброй ночи. Планирую разместить свой сайт на hostclass. Если я так понял, то около 1000 рублей для моего интернет-магазина выйдет в месяц. Вполне норм. Но все-таки хочется еще услышать независимое мнение, а отзывов маловао в интернете... Подскажите, кто знаком с этим хостер-провайдером? Какие может проблемы есть? Стоит с ними связываться или чего получше можно найти?


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