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Что для вас важно при выборе команды разработчиков сайта?

Автор темы Вероника Ширай, Сегодня, 20:16

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#1 Вероника Ширай

Вероника Ширай

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Отправлено Сегодня, 20:16

Уважаемые форумчане, провожу анализ целевой аудитории для команды разработчиков сайтов.

В команде веб-дизайнер, контекстолог и сео-менеджер. Поскольку многим из Вас приходилось заказывать сайт или лендинг (либо собираетесь заказать в ближайшее время), хотелось бы знать: что важно для Вас при выборе такой команды профессионалов?

 

Может быть, вы бы хотели, чтобы сайт был готов в максимально короткие сроки? Или команда предоставляла дополнительные услуги? Или действовала система скидок? С чем Вы конкретно сталкивались и что Вам не понравилось? Какие проблемы существовали? Какие Вы бы хотели решить?

 

В общем, пишите все, что в голову приходит - любые ответы по теме приветствуются.  

 

Всем заранее спасибо! 


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