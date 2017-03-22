Что для вас важно при выборе команды разработчиков сайта?

Отправлено Сегодня, 20:16

Уважаемые форумчане, провожу анализ целевой аудитории для команды разработчиков сайтов.

В команде веб-дизайнер, контекстолог и сео-менеджер. Поскольку многим из Вас приходилось заказывать сайт или лендинг (либо собираетесь заказать в ближайшее время), хотелось бы знать: что важно для Вас при выборе такой команды профессионалов?

Может быть, вы бы хотели, чтобы сайт был готов в максимально короткие сроки? Или команда предоставляла дополнительные услуги? Или действовала система скидок? С чем Вы конкретно сталкивались и что Вам не понравилось? Какие проблемы существовали? Какие Вы бы хотели решить?

В общем, пишите все, что в голову приходит - любые ответы по теме приветствуются.

Всем заранее спасибо!