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Желаете создание сайта в Астане дешево? Ahrefa.kz

Автор темы Ahrefa, Сегодня, 06:26

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#1 Ahrefa

Ahrefa

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Отправлено Сегодня, 06:26


«Ахрефа» - создание веб-сайтов https://ahrefa.kz web-студия в Астане, Алматы и других городах Казахстана. CMS: Drupal, 1С-Битрикс, Joomla, WordPress. Работаем с любыми тематиками: строительство, медицина, красота, мода, недвижимость, авто, образование, коммерческие, промышленность, финансовые услуги, ремонт, мебель, бытовая техника, туризм, компьютеры, юридические услуги, реклама, любые коммерческие товары и услуги.

 

 

Стоимость создания сайтов:
 
Лендинги от 90 000 тенге от 7 дней
Корпоративные сайты 150 000 тенге от 15 дней
Интернет-магазины от 250 000 тенге от 20 дней
SEO-продвижение от 150 000 тенге в месяц.
Контекстная реклама от 30 000 тенге.
 
Контакты:
 
Наш веб-сайт: https://ahrefa.kz
 
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, мкр. 5, дом 5
 
Телефон +7 727 329-2260
 
Адрес: Республика Казахстан, Астана, Динмухамеда Кунаева 8
 
Телефон +7 707 900-11-45
 
 
Скайп ahrefakz
 
e-mail: zakaz@ahrefa.kz
 
 
 
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