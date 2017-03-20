Баг ВК. Доступ к скрытой панели.

Отправлено Вчера, 22:52

Доброго времени суток

Предыстория:

Находясь на просторах ВК и умиляя свою душу свежими постами я почувствовал, что интернет ЛАГАЕТ. Открываю пост, а там вот такая картина ( 1 СКРИНШОТ ): странный код и кнопка "kid". Нажав на кнопку меня перенесло на такую панель ( 2 СКРИНШОТ ), далее я куда-то нажал и появилось это ( 3 СКРИНШОТ ). Позже я нажал куда-то и страница обновилась , без обратного получения доступа, перенеся меня в этот паблик ( https://vk.com/nsp ) , который является частным



Вопросы которые меня интересуют:

1. С чем я столкнулся?

2. Что это за панель?

3. Что за инструкция ?

4. Что за паблик ?



Спасибо за помощь.