Баг ВК. Доступ к скрытой панели.

Доброго времени суток
Предыстория:
Находясь на просторах ВК и умиляя свою душу свежими постами я почувствовал, что интернет ЛАГАЕТ. Открываю пост, а там вот такая картина ( 1 СКРИНШОТ ): странный код и кнопка "kid". Нажав на кнопку меня перенесло на такую панель ( 2 СКРИНШОТ ), далее я куда-то нажал и появилось это ( 3 СКРИНШОТ ). Позже я нажал куда-то и страница обновилась , без обратного получения доступа, перенеся меня в этот паблик ( https://vk.com/nsp ) , который является частным
Вопросы которые меня интересуют:
1. С чем я столкнулся?
2. Что это за панель?
3. Что за инструкция ?
4. Что за паблик ?
Спасибо за помощь.