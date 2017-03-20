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Баг ВК. Доступ к скрытой панели.

Автор темы heavysmokerrr, Вчера, 22:52

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#1 heavysmokerrr

heavysmokerrr

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Отправлено Вчера, 22:52

Доброго времени суток 
Предыстория:
Находясь на просторах ВК и умиляя свою душу свежими постами я почувствовал, что интернет ЛАГАЕТ. Открываю пост, а там вот такая картина ( 1 СКРИНШОТ ): странный код и кнопка "kid". Нажав на кнопку меня перенесло на такую панель ( 2 СКРИНШОТ ), далее я куда-то нажал и появилось это ( 3 СКРИНШОТ ). Позже я нажал куда-то и страница обновилась , без обратного получения доступа, перенеся меня в этот паблик ( https://vk.com/nsp ) , который является частным

Вопросы которые меня интересуют:
1. С чем я столкнулся? 
2. Что это за панель?
3. Что за инструкция ? 
4. Что за паблик ? 

Спасибо за помощь.

 

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