Pelican Program - новая гемблинг ПП. Учет мультиаккаунтов.

Отправлено Сегодня, 14:48

Уважаемые Вебмастера!

Наши проекты:

"Вулкан"

"Эльдорадо"

"24-й Вулкан"

"Аноним Казино"

Процент RevShare: первые полгода - 50%, далее 40-60%, в зависимости от дохода и количества первых депозитов.

Возможны варианты сотрудничества по СРА и с рекламными площадками - обсуждается в индивидуальном порядке.

Минимальная сумма выплат - 10 долларов

Выплаты проводятся 2 раза в месяц - с 1 по 5 и с 16 по 20 числа.

Уникальное преимущество - система отслеживания и учета мультиаккаунтов, которая позволяет увеличить доход вебмастера в среднем на 30%, без дополнительных вложений.

Реферальная программа - 5%.

Платежные системы: EPESE, SWIFT/SEPA, BTC-e код, счет Capitalist, WebMoney, Paxum, OKPAY, Qiwi, Яндекс.Деньги, Альфа-Банк Cash-in, Банковские карты РФ, Банковские карты Украины, Билайн, МТС, Мегафон, Теле2, Wire USD, Wire EUR.

Поддержка - 24/7

База промоматериалов + изготовление промо по индивидуальному заказу.

Если вы готовы принять тот факт, что можете зарабатывать больше - добро пожаловать!

Подать заявку на регистрацию можно на нашем сайте pelicanprogram.com

Skype: pelican.program

Email:support@pelicanprogram.com

Telegram: @pelican_bro