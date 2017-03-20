Pelican Program - новая гемблинг ПП. Учет мультиаккаунтов.

Уважаемые Вебмастера!
Вас приветствует партнерская программа Pelican Affiliate Program
Наши проекты:
"Вулкан"
"Эльдорадо"
"24-й Вулкан"
"Аноним Казино"
Процент RevShare: первые полгода - 50%, далее 40-60%, в зависимости от дохода и количества первых депозитов.
Возможны варианты сотрудничества по СРА и с рекламными площадками - обсуждается в индивидуальном порядке.
Минимальная сумма выплат - 10 долларов
Выплаты проводятся 2 раза в месяц - с 1 по 5 и с 16 по 20 числа.
Уникальное преимущество - система отслеживания и учета мультиаккаунтов, которая позволяет увеличить доход вебмастера в среднем на 30%, без дополнительных вложений.
Реферальная программа - 5%.
Платежные системы: EPESE, SWIFT/SEPA, BTC-e код, счет Capitalist, WebMoney, Paxum, OKPAY, Qiwi, Яндекс.Деньги, Альфа-Банк Cash-in, Банковские карты РФ, Банковские карты Украины, Билайн, МТС, Мегафон, Теле2, Wire USD, Wire EUR.
Поддержка - 24/7
База промоматериалов + изготовление промо по индивидуальному заказу.
Если вы готовы принять тот факт, что можете зарабатывать больше - добро пожаловать!
Подать заявку на регистрацию можно на нашем сайте pelicanprogram.com
Skype: pelican.program
Email:support@pelicanprogram.com
Telegram: @pelican_bro