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Недорогие, качественные дедики, 120р, гарантия 48ч!

Автор темы dedicsaler888, Сегодня, 12:31

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#1 dedicsaler888

dedicsaler888

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 12:31

Dedicated Servers(дедики)

Доброго времени суток, форумчане!!!
Мы специализируемся, как сервис по продаже Dedicated Servers(дедиков)!

Продаём быстрые дедики для любых ваших предпочтений

Цены на сервера максимально адекватные, а иной раз ниже чем у конкурентов

120р за учетку, с гарантированно адм правами!

Список стран:

-Россия

-Италия

-Украина  

-Испания

-Беларусь  

-Нидерланды

-Казахстан  

-Германия

-Англия  

-Польша

-Франция  

-Австрия

-Канада  

-Австралия

-Бразилия  

-США

 

Достоинства нашего сервиса:

- предоставляем гарантию – 48 часов.

(Гарантия распространяется на случай, если с дедиком нет связи; если вашу учетную запись удалили, закрыли  - это не гарантийный случай, и при таком раскладе никаких замен и возврата средств нет.

- стабильно высокая скорость

 

 Правила работы

1. при передаче после продажи дедика, он гарантировано будет с рабочим интернетом.

2. Не занимаюсь настройкой стороннего софта, русифицированием серверов, и прочих, не относящихся ко мне задач.

Условия работы:            1)Гарант приветствуется за ваш счет.

2)Дедик только в одни руки.

3) Гарантированная заявленная работоспособность сервера без траблов.

 

Способы оплаты:QIWI, другие способы оплаты не приветствуются.

 

TELEGRAM - @dedicsaler888

ICQ - 5752174

 

 


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