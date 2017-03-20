Недорогие, качественные дедики, 120р, гарантия 48ч!

Отправлено Сегодня, 12:31

Dedicated Servers(дедики)

Доброго времени суток, форумчане!!!

Мы специализируемся, как сервис по продаже Dedicated Servers(дедиков)!

Продаём быстрые дедики для любых ваших предпочтений

Цены на сервера максимально адекватные, а иной раз ниже чем у конкурентов

120р за учетку, с гарантированно адм правами!

Список стран:

-Россия

-Италия

-Украина

-Испания

-Беларусь

-Нидерланды

-Казахстан

-Германия

-Англия

-Польша

-Франция

-Австрия

-Канада

-Австралия

-Бразилия

-США

Достоинства нашего сервиса:

- предоставляем гарантию – 48 часов.

(Гарантия распространяется на случай, если с дедиком нет связи; если вашу учетную запись удалили, закрыли - это не гарантийный случай, и при таком раскладе никаких замен и возврата средств нет.

- стабильно высокая скорость

Правила работы

1. при передаче после продажи дедика, он гарантировано будет с рабочим интернетом.

2. Не занимаюсь настройкой стороннего софта, русифицированием серверов, и прочих, не относящихся ко мне задач.

Условия работы: 1)Гарант приветствуется за ваш счет.

2)Дедик только в одни руки.

3) Гарантированная заявленная работоспособность сервера без траблов.

Способы оплаты:QIWI, другие способы оплаты не приветствуются.

TELEGRAM - @dedicsaler888

ICQ - 5752174