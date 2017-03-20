Недорогие, качественные дедики, 120р, гарантия 48ч!

Dedicated Servers(дедики)
Доброго времени суток, форумчане!!!
Мы специализируемся, как сервис по продаже Dedicated Servers(дедиков)!
Продаём быстрые дедики для любых ваших предпочтений
Цены на сервера максимально адекватные, а иной раз ниже чем у конкурентов
120р за учетку, с гарантированно адм правами!
Список стран:
-Россия
-Италия
-Украина
-Испания
-Беларусь
-Нидерланды
-Казахстан
-Германия
-Англия
-Польша
-Франция
-Австрия
-Канада
-Австралия
-Бразилия
-США
Достоинства нашего сервиса:
- предоставляем гарантию – 48 часов.
(Гарантия распространяется на случай, если с дедиком нет связи; если вашу учетную запись удалили, закрыли - это не гарантийный случай, и при таком раскладе никаких замен и возврата средств нет.
- стабильно высокая скорость
Правила работы
1. при передаче после продажи дедика, он гарантировано будет с рабочим интернетом.
2. Не занимаюсь настройкой стороннего софта, русифицированием серверов, и прочих, не относящихся ко мне задач.
Условия работы: 1)Гарант приветствуется за ваш счет.
2)Дедик только в одни руки.
3) Гарантированная заявленная работоспособность сервера без траблов.
Способы оплаты:QIWI, другие способы оплаты не приветствуются.
TELEGRAM - @dedicsaler888
ICQ - 5752174