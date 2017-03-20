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Приведу лидов с Яндекс Директа. Настройка РК под ключ.

Автор темы Роман Кротов, Сегодня, 10:30

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Сообщений в теме: 6

#1 Роман Кротов

Роман Кротов

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 756 сообщений
141
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 10:30

Всем привет.

Решил начать продавать услугу по настройке рекламных кампаний в Яндекс Директ.

 

Подробнее об этом на моем лендинге: https://krotovroman.ru/direct/

 

Возьму первого одного клиента для начала бесплатно. 

По тарифу Лайт. Обычно он стоит 2900 рублей. Вот что в него входит:

  • 50 объявлений
  • Аудит сайта
  • Настройка 1 день
  • Ведение = 0 дней
  • Настройки кампании на Поиске + РСЯ ( Рекламная Сеть Яндекса)
  • Подбор минус-слов
  • Настройка целей в Я.Метрика

Первому за видеоотзыв сделаю бесплатно.  :) 

 

Если Вы понимаете что не сможете после моей работы снять для меня видеоотзыв на 2-3 минуты, со своим лицом, по каким то

техническим или психологическим причинам - тогда Вы не подходите для бесплатного.

 

P.S. Возможно сделаю таких мест бесплатных несколько штук, чтобы было побольше отзывов. Но для начала только одно.

P.P.S. Записаться на бесплатную услугу - на лендинге можно, выбираете тариф Лайт.


Сообщение отредактировал Роман Кротов: Сегодня, 10:31

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#2 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 064 сообщений
693
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:54

50 объявлений

 

Можно сделать 1 ключ. фразу и 50 объявлений.

Нет конкретики в предложении.


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#3 Роман Кротов

Роман Кротов

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 756 сообщений
141
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 12:00

Бейдж Фактори, окей) Уточню - 50 ключей тогда)


  • 0

Сервис приема заказов и партнерской программы, интернет-магазин AutoOrder за 2300 рублей в год

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#4 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 064 сообщений
693
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 12:06

Бейдж Фактори, окей) Уточню - 50 ключей тогда)

 

Вот это я и хотел понять)

 

Схема "1 ключ = 1 объявление" устарела и приводит к негативным последствиям.
У многих рекламодателей стали отключаться работающие фразы, у кого-то стало сильно меньше трафика, у других выросли цены.

 

Сильно поменялась работа как по созданию, так и по управлению и развитию кампаний.

Сейчас другие схемы и методики.


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#5 Роман Кротов

Роман Кротов

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 756 сообщений
141
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 12:11

Бейдж Фактори, да я в курсе этого) Спасибо за уточнение. :thumbsup:  


  • 0

Сервис приема заказов и партнерской программы, интернет-магазин AutoOrder за 2300 рублей в год

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#6 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 064 сообщений
693
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 12:12

Тогда зачем делать такие предложения?  :)

 

На ленде написано: 1 ключевая фраза = 1 обьявление.


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Дешевая, но продающая реклама в Яндекс.Директ

#7 Роман Кротов

Роман Кротов

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 756 сообщений
141
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 12:16

Бейдж Фактори, чтобы было понятна уникальность текстов объявлений. Естественно все с использованием шаблонов делаю. 

Бейдж Фактори, можно в тексте писать много заумных фраз конечно будет правильнее с точки зрения профессионала, но не понятно простому обывателю, который не умеет настраивать рекламные кампании. Именно на них старался ориентироваться при написании этого текста.


  • 1

Сервис приема заказов и партнерской программы, интернет-магазин AutoOrder за 2300 рублей в год

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