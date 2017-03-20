Приведу лидов с Яндекс Директа. Настройка РК под ключ.

Отправлено Сегодня, 10:30

Всем привет.

Решил начать продавать услугу по настройке рекламных кампаний в Яндекс Директ.

Подробнее об этом на моем лендинге: https://krotovroman.ru/direct/

Возьму первого одного клиента для начала бесплатно.

По тарифу Лайт. Обычно он стоит 2900 рублей. Вот что в него входит:

50 объявлений

Аудит сайта

Настройка 1 день

Ведение = 0 дней

Настройки кампании на Поиске + РСЯ ( Рекламная Сеть Яндекса)

Подбор минус-слов

Настройка целей в Я.Метрика

Первому за видеоотзыв сделаю бесплатно.

Если Вы понимаете что не сможете после моей работы снять для меня видеоотзыв на 2-3 минуты, со своим лицом , по каким то

техническим или психологическим причинам - тогда Вы не подходите для бесплатного.

P.S. Возможно сделаю таких мест бесплатных несколько штук, чтобы было побольше отзывов. Но для начала только одно.

P.P.S. Записаться на бесплатную услугу - на лендинге можно, выбираете тариф Лайт.

Сообщение отредактировал Роман Кротов: Сегодня, 10:31