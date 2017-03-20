Приведу лидов с Яндекс Директа. Настройка РК под ключ.

Всем привет.
Решил начать продавать услугу по настройке рекламных кампаний в Яндекс Директ.
Подробнее об этом на моем лендинге: https://krotovroman.ru/direct/
Возьму первого одного клиента для начала бесплатно.
По тарифу Лайт. Обычно он стоит 2900 рублей. Вот что в него входит:
- 50 объявлений
- Аудит сайта
- Настройка 1 день
- Ведение = 0 дней
- Настройки кампании на Поиске + РСЯ ( Рекламная Сеть Яндекса)
- Подбор минус-слов
- Настройка целей в Я.Метрика
Первому за видеоотзыв сделаю бесплатно.
Если Вы понимаете что не сможете после моей работы снять для меня видеоотзыв на 2-3 минуты, со своим лицом, по каким то
техническим или психологическим причинам - тогда Вы не подходите для бесплатного.
P.S. Возможно сделаю таких мест бесплатных несколько штук, чтобы было побольше отзывов. Но для начала только одно.
P.P.S. Записаться на бесплатную услугу - на лендинге можно, выбираете тариф Лайт.
Сообщение отредактировал Роман Кротов: Сегодня, 10:31