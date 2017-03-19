[ПРОДАМ] Группы Вконтакте/Facebook/Instagram высокопосещаемы

Приветствую вас Форумчане!
Начинаю тотальную распродажу сетки своих сообществ Вконтакте.
Причина продажи: Инвестирую в другой Online проект.
Все сообщества с высокой Активностью и сроками окупаемости.
В вкратце отвечу на Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)
Вопрос:
Сколько времени нужно уделять для поддержания и роста активности сообщества.
Ответ:
Чем Больше времени вы уделяете сообществу, чем качественные отбираете контент, тем выше будет активностью и прирост. Для поддержания не более часа в день достаточно.
Вопрос:
Как зарабатывают на сообществах Вконтакте?
Ответ:
Если у вас есть аудитория, то вы управляете мнением всей страны и это факт! Зарабатывать можно на всем. Примеры на которых зарабатываю я: Видеореклама, Продажа товаров, Реклама через Биржу Вк, Стримы ,Партнерки и тд.
Это наиболее популярные вопросы, более подробную информацию предоставлю своим клиентам в качестве коучера. Так, же в течении 2 недель буду оказывать бесплатную консультацию. Но и это не все!
В качестве эксперимента реальным покупателям дам на тест через гаранта.
Тематика Женский журнал
1.200.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)
Тематика: Фото
930.000 Подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)
Тематика: Женский Журнал
603.000 Подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)
Тематика: Любовь
359.000 Подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)
Тематика: HD Кино
140.000 Подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)
Тематика: Женский цитатник
161.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)
Тематика SMS Переписки
121.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)
Тематика Картинки
150.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)
Тематика Куллинария
133.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)
Аккаунт Инстаграм 100.000 Подписчиков
Сообщества Facebook
Тематика Юмор 266.000 Подписчиков
Тематика Бизнес Цитаты 331.000 Подписчиков
Все сделки провожу через гаранта, мошенникам просьба не тратить мое время, так, как в теме я давно и все ваши уловки мне известны. Кому попало данные не сброшу.
Просьба писать реально заинтересованным людям, реальному покупателю торг.
За ссылками пишите по контактам(отвечаю быстро):
Вконтакте: https://vk.com/champwar
Telegram: champwar
Email: Chempwar@gmail.com
Сообщение отредактировал champwar: Сегодня, 16:41