[ПРОДАМ] Группы Вконтакте/Facebook/Instagram высокопосещаемы

Отправлено Сегодня, 16:41

Приветствую вас Форумчане!

Начинаю тотальную распродажу сетки своих сообществ Вконтакте.

Причина продажи: Инвестирую в другой Online проект.

Все сообщества с высокой Активностью и сроками окупаемости.

В вкратце отвечу на Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)

Вопрос:

Сколько времени нужно уделять для поддержания и роста активности сообщества.

Ответ:

Чем Больше времени вы уделяете сообществу, чем качественные отбираете контент, тем выше будет активностью и прирост. Для поддержания не более часа в день достаточно.

Вопрос:

Как зарабатывают на сообществах Вконтакте?

Ответ:

Если у вас есть аудитория, то вы управляете мнением всей страны и это факт! Зарабатывать можно на всем. Примеры на которых зарабатываю я: Видеореклама, Продажа товаров, Реклама через Биржу Вк, Стримы ,Партнерки и тд.



Это наиболее популярные вопросы, более подробную информацию предоставлю своим клиентам в качестве коучера. Так, же в течении 2 недель буду оказывать бесплатную консультацию. Но и это не все!

В качестве эксперимента реальным покупателям дам на тест через гаранта.



Тематика Женский журнал

1.200.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)



Тематика: Фото

930.000 Подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)



Тематика: Женский Журнал

603.000 Подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)



Тематика: Любовь

359.000 Подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)



Тематика: HD Кино

140.000 Подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)





Тематика: Женский цитатник

161.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)



Тематика SMS Переписки

121.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)



Тематика Картинки

150.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)



Тематика Куллинария

133.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)



Аккаунт Инстаграм 100.000 Подписчиков



Сообщества Facebook



Тематика Юмор 266.000 Подписчиков



Тематика Бизнес Цитаты 331.000 Подписчиков







Все сделки провожу через гаранта, мошенникам просьба не тратить мое время, так, как в теме я давно и все ваши уловки мне известны. Кому попало данные не сброшу.



Просьба писать реально заинтересованным людям, реальному покупателю торг.

За ссылками пишите по контактам(отвечаю быстро):



Вконтакте: https://vk.com/champwar

Telegram: champwar

Email: Chempwar@gmail.com

Сообщение отредактировал champwar: Сегодня, 16:41