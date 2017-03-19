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Удаленная работа! Из дома, свободный график, официальное оформление!

Автор темы Юра Анищенков, Сегодня, 15:32
работа вакансии заработок

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#1 Юра Анищенков

Юра Анищенков

    Свой человек

  • Супермодераторы
  • 721 сообщений
279
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Невель
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 15:32

Образование не требуется.
Оператор Банка Тинькофф

Условия работы:
• Работа на дому: нужен только интернет, микрофон и тихое помещение для работы.
• Опыт работы не нужен, начинающего оператора бесплатно всему научат.
• Средний доход за месяц – 20 000 руб. (при занятости 30 часов в неделю).
• Результаты напрямую влияют на доход – можно заработать значительно больше.
• 100% свободный график.
• Заключение официального гражданско-правового договора.
• Перспектива карьерного роста.

Рaботaйтe в банке Тинькофф из домa. Нужны тoлько компьютер, интeрнет и тишина. Вознaгрaждениe завиcит от результатoв и качeствa вашeй рабoты и выплaчиваетcя на кaрту банка. aктивные оперaторы пoлучают от 20 000. Хотитe также ?

 

 

Заполнить анкету: https://vk.cc/6oskYg

 

 


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