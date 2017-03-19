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Нужен совет по продвижению социальной сети

Автор темы Burotar, Сегодня, 15:18

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#1 Burotar

Burotar

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Отправлено Сегодня, 15:18

Доброго времени суток. Решил на старости лет смастерить сайт (социальная сеть для компаний с интегрированной доской объявлений). В этом деле опыта совсем мало, но рвение имеется в наличии)! Хотелось бы услышать мнение о продвижении такого продукта, да и в целом, от любого совета не отказался бы! Заранее всех благодарю! Ссылка на детище - https://tellme.su/


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