Нужен совет по продвижению социальной сети

Отправлено Сегодня, 15:18

Доброго времени суток. Решил на старости лет смастерить сайт (социальная сеть для компаний с интегрированной доской объявлений). В этом деле опыта совсем мало, но рвение имеется в наличии)! Хотелось бы услышать мнение о продвижении такого продукта, да и в целом, от любого совета не отказался бы! Заранее всех благодарю! Ссылка на детище - https://tellme.su/