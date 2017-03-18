Конкурс от рейтинга тизерных систем Top-Tizer.com

С 16.03.17 по 31.03.17 поделитесь опытом работы с тизерными сетями из рейтинга тизерных систем Top-Tizer.com и получите шанс выиграть 1 000 рублей на свой WebMoney кошелек.
Условия участия:
- В период проведения акции оставьте максимально подробный и обоснованный отзыв о работе с одной из тизерных сетей. Он может быть как положительный, так и отрицательный.
- Подтвердите, что вы являетесь клиентом данной тизерной системы. Для этого сделайте скриншот личного кабинета, где видно, что вы действительно работаете/работали с данной системой (это может быть: вывод денежных средств, принятая рекламная компания или сайт, переписка с суппортом). Платежные реквизиты или личные данные можно скрыть. Скриншоты можно присылать нам на support@top-tizer.com или же, при публикации отзыва, добавить ссылку на скриншот (данные не будут опубликованы или переданы третьим лицам).
- Подтверждающая информация должна быть предоставлена не позднее, чем через два календарных дня с момента написания отзыва. Если отзыв не будет содержать подтверждающую информацию, он будет удален.
- В случае, если скриншоты или другие доказательства будут признаны реальными, в отзыве будет ставиться пометка «отзыв проверен».
- Минимальная длина отзыва 300 символов без пробелов.
- Одна тизерная система = 1 отзыв.
- Разрешается оставлять отзывы о любом количество тизерных систем, при условии соблюдения п.2 данных условий.
Определение победителя:
- Победитель будет определен, благодаря генератору случайных чисел, 31.03.17 в прямом эфире. Точное время и ссылка на трансляцию будет доступна позднее, а так же выслана всем участникам за 24 часа до начала.
- Приз в размере 1000 рублей можно будет получить на кошелек WebMoney.
Страница конкурса
Всем удачи и следите за новостями!