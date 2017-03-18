138.1 Ук РФ Что делать если товар уже отправлен. Aliexpress срок

Отправлено Сегодня, 10:05

Добрый день дорогие друзья, считаю своим долгом осветить эту тему, так как многие даже и не подозревают о том, что могут получить срок купив какой либо товар на Aliexpress, а именно я имею виду статью 138.1 УК РФ ( кто не знает это незаконное приобретение и (или) сбыть специальных технических средств) до 4 лет . Недавно наткнулся на видео где парень рассказывает о том как можно избежать наказания если вы уже заказали товар и он в пути, но не дошел до таможни советую посмотреть даже в ознакомительных целях