Добрый день дорогие друзья, считаю своим долгом осветить эту тему, так как многие даже и не подозревают о том, что могут получить срок купив какой либо товар на Aliexpress, а именно я имею виду статью 138.1 УК РФ ( кто не знает это незаконное приобретение и (или) сбыть специальных технических средств) до 4 лет . Недавно наткнулся на видео где парень рассказывает о том как можно избежать наказания если вы уже заказали товар и он в пути, но не дошел до таможни советую посмотреть даже в ознакомительных целях
138.1 Ук РФ Что делать если товар уже отправлен. Aliexpress срок
Автор темы fordru123, Сегодня, 10:05
В теме одно сообщение
#2
Отправлено Сегодня, 10:29
Спасибо за предупреждение, fordru123.
Материал был бы значительно полезнее, если бы Вы указали какие именно товары считаются специальными техническими средствами.
Заранее спасибо.
- 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
-
BrandWatch (1), Google (3)