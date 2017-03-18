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138.1 Ук РФ Что делать если товар уже отправлен. Aliexpress срок

Автор темы fordru123, Сегодня, 10:05

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#1 fordru123

fordru123

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:05

Добрый день дорогие друзья, считаю своим долгом осветить эту тему, так как многие даже и не подозревают о том, что могут получить срок купив какой либо товар на Aliexpress, а именно я имею виду статью 138.1 УК РФ ( кто не знает это незаконное приобретение и (или) сбыть специальных технических средств) до 4 лет . Недавно наткнулся на видео где парень рассказывает о том как можно избежать наказания если вы уже заказали товар и он в пути, но  не дошел до таможни советую посмотреть даже в ознакомительных целях


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#2 Татьяна Соколова

Татьяна Соколова

    Свой человек

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Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, ЦЧР (ранее - Луганск)
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 10:29

Спасибо за предупреждение, fordru123

Материал был бы значительно полезнее, если бы Вы указали какие именно товары считаются специальными техническими средствами.

Заранее спасибо.


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