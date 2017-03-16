Автоматический сервис продвижения(накрутки).18 соц сетей!Бонус местным

Внимание! Пользователям с репутацией положу на баланс от 50 руб за объективный отзыв! Кому интересно предложение регистрируйтесь на сайте vk-ok-smm.ru, в ЛС скидывайте свой логин на сервисе и я пополню вам баланс!
Vk-ok-smm.ru - это удобный автоматический сервис для продвижения(раскрутки) в социальных сетях. Теперь вам не нужно по долгу ждать исполнителя, что бы обработать ваш заказ. Просто зарегистрируйтесь и создайте задание (среднее время обработки 10-60 мин).. Мы поддерживаем множество услуг в 18 социальных сетях.
http://vk-ok-smm.ru
Список поддерживаемых ресурсов:
- Ok
- Vk
- Facebook
- Twitter
- Instagram
- YouTube
- Google Plus
- Vine
- Soundcloud
- Pinterest
- Snapchat
- Linkedin
- Vimeo
- Periscope
- Telegram
- Dailymotion
- Twitch
- Other
Лайки. Быстрая онлайн накрутка лайков, дизлайков, классов в vk, ok, инстаграм, ютуб и т.д.
Подписчики. Автоматическая накрутка подписчиков, друзей, вступивших в одноклассниках, вконтакте, фейсбук, инстаграм и т.д.
Репосты. Быстрая накрутка репостов вашей записи, заметки, товара во всех соц сетях.
Просмотры. Увеличим количество просмотров вашего видеоролика или канала на множестве ресурсов (ВК, ОК, ютуб и т.д). Поможем вывести ваш ролик в ТОП.
Частичный прайс:
VK
Вступившие в группу или друзья (эконом без гарантий). 100шт 10 руб.
Просмотры видео 100 просмотров 6 руб.
Лайки на фото 100 шт 5 руб.
ОК
Друзья, лайки, вступившие в группу 15 руб 100 шт.
Ютуб.
Дизлайки 10 шт 10 руб.
Лайки 25 шт 18 руб.
Просмотры на выбор Германия, франция, США 1 000 шт 120р
Просмотры Россия 100р
Используем только современные инструменты, что позволяет делать продвижение безопасным и качественным.
Предоставляем услуги с гарантией.
Контакты: vk-ok-smm@yandex.ru skype alexbugaev11 +79887461957 (телефон + WhatsApp)