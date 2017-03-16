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Инфо-бизнес стал не таким привлекательным

Автор темы Обществовед, Сегодня, 13:32

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#1 Обществовед

Обществовед

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  • 6 586 сообщений
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Очень хороший
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    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 13:32

Инфо-бизнес стал не таким привлекательным

 

Инфо-бизнес стал последним пристанищем жаждущего легкой и быстрой наживы предприимчивого россиянина в Рунете. 

И в хвост, и в гриву эксплуатировали все, кому не лень.

 

https://vk.cc/6nAIDq

 


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