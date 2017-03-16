Отправлено Сегодня, 13:32

Инфо-бизнес стал не таким привлекательным

Инфо-бизнес стал последним пристанищем жаждущего легкой и быстрой наживы предприимчивого россиянина в Рунете.

И в хвост, и в гриву эксплуатировали все, кому не лень.

https://vk.cc/6nAIDq