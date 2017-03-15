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Продам крупную сеть сообществ Вконтакте/Facebook/Instagram

Автор темы champwar, Сегодня, 15:59

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#1 champwar

champwar

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Отправлено Сегодня, 15:59

Начинаю тотальную распродажу сетки своих сообществ Вконтакте.
Причина продажи: Инвестирую в другой Online проект.
Все сообщества с высокой Активностью и сроками окупаемости.
В вкратце отвечу на Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)
Вопрос:
Сколько времени нужно уделять для поддержания и роста активности сообщества.
Ответ: 
Чем Больше времени вы уделяете сообществу, чем качественные отбираете контент, тем выше будет активностью и прирост. Для поддержания не более часа в день достаточно.
Вопрос:
Как зарабатывают на сообществах Вконтакте?
Ответ: 
Если у вас есть аудитория, то вы управляете мнением всей страны и это факт! Зарабатывать можно на всем. Примеры на которых зарабатываю я: Видеореклама, Продажа товаров, Реклама через Биржу Вк, Стримы ,Партнерки и тд.

Это наиболее популярные вопросы, более подробную информацию предоставлю своим клиентам в качестве коучера. Так, же в течении 2 недель буду оказывать бесплатную консультацию. Но и это не все! 
В качестве эксперимента реальным покупателям дам на тест через гаранта.

Тематика Женский журнал 
1.200.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)

Тематика: Фото
930.000 Подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)

Тематика: Женский Журнал
603.000 Подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)

Тематика: Любовь
359.000 Подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)

Тематика: HD Кино 
140.000 Подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)

Тематика: Пошлое 
310.000 Подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)

Тематика: Женский цитатник 
161.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)

Тематика SMS Переписки
121.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)

Тематика Картинки 
150.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)

Тематика Куллинария 
133.000 подписчиков (Продажа с аккаунтом создателя)

Аккаунт Инстаграм 100.000 Подписчиков 

Сообщества Facebook

Тематика Юмор 266.000 Подписчиков 

Тематика Бизнес Цитаты 331.000 Подписчиков 



Все сделки провожу через гаранта, мошенникам просьба не тратить мое время, так, как в теме я давно и все ваши уловки мне известны. Кому попало данные не сброшу. 

Просьба писать реально заинтересованным людям, реальному покупателю торг.
За ссылками пишите по контактам(отвечаю быстро):

Вконтакте: https://vk.com/champwar
Telegram: champwar
Email: Chempwar@gmail.com

 

 


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