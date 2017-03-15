Услуги взлома*:
обращаться- r.sizow2000@yandex.ru
– сайты, соц-сети(Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter, Myspace ),
Взлом mail
Взлом yandex
• vkontakte
• odnoklassniki
Фб
viber
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Работаем практически круглосуточно и БЕЗ выходных
*не оставляю никаких следов проникновения
**категорически не работаю с любыми сайтами, которые связаны с силовыми структурами
Все работы выполняются в заранее оговорённый срок,
Цена на каждый заказ определяется индивидуально: зависит от сложности заказа,
Сроков и других желаний клиента.
Обращаться- r.sizow2000@yandex.kz