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Услуги взлома

Автор темы sizowr, Сегодня, 09:22

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#1 sizowr

sizowr

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 09:22

Услуги взлома*:   
обращаться-  r.sizow2000@yandex.ru
– сайты, соц-сети(Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter, Myspace ),
Взлом mail  
Взлом yandex 
• vkontakte  
• odnoklassniki 
Фб
viber
whatsapp
- Индивидуальный подход к каждому клиенту 
- Работаем практически круглосуточно и БЕЗ выходных
*не оставляю никаких следов проникновения
**категорически не работаю с любыми сайтами, которые связаны с силовыми структурами
Все работы выполняются в заранее оговорённый срок, 
Цена на каждый заказ определяется индивидуально: зависит от сложности заказа,
Сроков и других желаний клиента.
Обращаться-  r.sizow2000@yandex.kz

 


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