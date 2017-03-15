BTChamp - Новая супер матрица.Доход за 6-12 месяцев 100-200 BTC

BTChamp
Новая матрица. ВХОД ВСЕГО 0.0005 BTC
ВЫХОД 115.2 BTC
Маркетинг BTCHAMP представляет собой классический уровневый маркетинг с бинарной конфигурацией:
1 уровень - 2 человека; вход 0.0005 btc; выход 0.001 btc
2 уровень - 4 человек ; вход 0.0009 btc; выход 0.036 btc
3 уровень - 8 человек; вход 0.003 btc; выход 0.024 btc
4 уровень - 16 человек; вход 0.014 btc; выход 0.224 btc
5 уровень - 32 человек; вход 0.15 btc; выход 4.8 btc
6 уровень - 64 человек; вход 1.8 btc; выход 115.2 btc
Займи место и получи огромный перелив
Доход за 6-12 месяцев 100-200 Bitcoin: https://www.btchamp.com/ref/10de02ce57
Наша группа VK: https://vk.com/btchampp
Skype ЧАТ: https://join.skype.com/jOl15ZT9QYWt
Сообщение отредактировал Кирилл Сетевой: Сегодня, 09:19