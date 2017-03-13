Прохождение модерации по косметологии

Отправлено Сегодня, 12:50

Здравствуйте! Если вас не затруднит, вы не могли бы дать некоторые разъяснения при прохождении модерации в ЯД? вообщем хотим открыть студию по перманентному макияжу (татуажу) в Екатеринбурге. Считается официально, что это медицинская услуга, соответственно модератор просит лицензию. У нас она имеется, но выписана в регионе Чувашии. По идее, и вести эту деятельность мы можем в Чувашии. Но вот насколько принципиально это для модератора, если лицензию мы предоставим оттуда, а рекламная кампания будет на Екатеринбург? может не стоит изначально создавать объявления с ключевиками, например, "татуаж Екатеринбург" , где будет указываться регион? А на сайте я на время рассмотрения модерации изменю заголовок на "татуаж в Чувашии", а потом обратно поменяю,когда пропустят? Или может, когда создаётся кампания регион написать Чувашии и после прохождения модерации регион изменить на Екатеринбург? А при смене региона кампания проходит модерацию? Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать?

