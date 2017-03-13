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Сайт или Проект "под ключ"?

Автор темы vrom, Сегодня, 07:36

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#1 vrom

vrom

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Волгоград
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 07:36

Доброго времени суток, уважаемые!

Рад вам предложить свои услуги по разработке и созданию лендингов.
Специализируюсь в сфере инфобизнеса, но работаю и с оффлайновыми компаниями.

Примеры моих работ можно посмотреть на сайте http://lendraw.ru

Что я могу дать вам:

  • Лаконичный, приятный глазу дизайн страниц. Посетителю сайта удобно читать и воспринимать информацию, даже если текста у вас на сайте 100500 экранов и overмиллион символов.
  • Адаптивная верстка по вашему запросу. Ваш сайт будет корректно отображаться на всех устройствах.
  • Вам хочется мерцающие кнопки, счетчики отсчета туда и обратно, всплывающие окна и "вот это как на том сайте, что я видел вчера"? Без проблем. Любые програмные решения на java-script, php и CSS3.
  • Сжатые сроки выполнения вашего заказа. А это, знаю по опыту, очень актуально для инфобизнеса. Когда нужно было сделать "еще вчера", потому что трафик пошел уже сегодня.
  • Демократичные цены. Устроят даже начинающих авторов, инфопродюссеров и всех заинтересованных лиц. Ценник за лендинг начинается от 3тр.

А также...

Настрою всю вашу кампанию по работе с клиентами "под ключ". Это значит:

- Вы получите подписную страницу и основной продающий лендинг с уникальным дизайном.
- Ваши подписчики будут попадать в вашу базу на любом из сервисов почтовых рассылок по вашему желанию.
- Все письма для ваших клиентов будут уходить автоматически и вовремя и по заданному сценарию.
- Все заявки и заказы ваших покупателей будут консолидироваться в любой CRM-системе по вашему желанию.
- Все оплаты по заказам будут настроены через любой из сервисов приема платежей.

Для чего вам именно я?

Ответ прост - ЭКОНОМИЯ и СКОРОСТЬ!

И не только денег. Как бизнесмены(-вумены) вы знаете, что для того чтоб что-то получить нужно обязательно заплатить и халява это обман жизни.
Я говорю об экономии времени, сил и вложений. Со мной вам не нужно метаться в поисках дизайнера, верстальщика, web-программиста и технаря-организатора. А потом пытаться все это объединить в одном проекте в сжатые сроки.

Напишите мне о своих планах и задачах и я решу их максимально быстро и качественно.

Связаться со мной вы можете любым удобным вам способом:

phone/viber/whatsapp/telegram: +7(927)511-34-50
email: vorozhbitov@yandex.ru
skype: roman_vorozhbitov
vk: vk.com/roman_vorozhbitov
Или написать мне личное сообщение на форуме.

P.S. Первому клиенту с этого форума я сделаю уже традиционную скидку.


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