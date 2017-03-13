Сайт или Проект "под ключ"?

Доброго времени суток, уважаемые!
Рад вам предложить свои услуги по разработке и созданию лендингов.
Специализируюсь в сфере инфобизнеса, но работаю и с оффлайновыми компаниями.
Примеры моих работ можно посмотреть на сайте http://lendraw.ru
Что я могу дать вам:
- Лаконичный, приятный глазу дизайн страниц. Посетителю сайта удобно читать и воспринимать информацию, даже если текста у вас на сайте 100500 экранов и overмиллион символов.
- Адаптивная верстка по вашему запросу. Ваш сайт будет корректно отображаться на всех устройствах.
- Вам хочется мерцающие кнопки, счетчики отсчета туда и обратно, всплывающие окна и "вот это как на том сайте, что я видел вчера"? Без проблем. Любые програмные решения на java-script, php и CSS3.
- Сжатые сроки выполнения вашего заказа. А это, знаю по опыту, очень актуально для инфобизнеса. Когда нужно было сделать "еще вчера", потому что трафик пошел уже сегодня.
- Демократичные цены. Устроят даже начинающих авторов, инфопродюссеров и всех заинтересованных лиц. Ценник за лендинг начинается от 3тр.
А также...
Настрою всю вашу кампанию по работе с клиентами "под ключ". Это значит:
- Вы получите подписную страницу и основной продающий лендинг с уникальным дизайном.
- Ваши подписчики будут попадать в вашу базу на любом из сервисов почтовых рассылок по вашему желанию.
- Все письма для ваших клиентов будут уходить автоматически и вовремя и по заданному сценарию.
- Все заявки и заказы ваших покупателей будут консолидироваться в любой CRM-системе по вашему желанию.
- Все оплаты по заказам будут настроены через любой из сервисов приема платежей.
Для чего вам именно я?
Ответ прост - ЭКОНОМИЯ и СКОРОСТЬ!
И не только денег. Как бизнесмены(-вумены) вы знаете, что для того чтоб что-то получить нужно обязательно заплатить и халява это обман жизни.
Я говорю об экономии времени, сил и вложений. Со мной вам не нужно метаться в поисках дизайнера, верстальщика, web-программиста и технаря-организатора. А потом пытаться все это объединить в одном проекте в сжатые сроки.
Напишите мне о своих планах и задачах и я решу их максимально быстро и качественно.
Связаться со мной вы можете любым удобным вам способом:
phone/viber/whatsapp/telegram: +7(927)511-34-50
email: vorozhbitov@yandex.ru
skype: roman_vorozhbitov
vk: vk.com/roman_vorozhbitov
Или написать мне личное сообщение на форуме.
P.S. Первому клиенту с этого форума я сделаю уже традиционную скидку.