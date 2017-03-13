Сайт или Проект "под ключ"?

Отправлено Сегодня, 07:36

Доброго времени суток, уважаемые!



Рад вам предложить свои услуги по разработке и созданию лендингов.

Специализируюсь в сфере инфобизнеса, но работаю и с оффлайновыми компаниями.



Примеры моих работ можно посмотреть на сайте http://lendraw.ru



Что я могу дать вам:

Лаконичный, приятный глазу дизайн страниц . Посетителю сайта удобно читать и воспринимать информацию, даже если текста у вас на сайте 100500 экранов и overмиллион символов.

. Посетителю сайта удобно читать и воспринимать информацию, даже если текста у вас на сайте 100500 экранов и overмиллион символов. Адаптивная верстка по вашему запросу . Ваш сайт будет корректно отображаться на всех устройствах.

. Ваш сайт будет корректно отображаться на всех устройствах. Вам хочется мерцающие кнопки, счетчики отсчета туда и обратно, всплывающие окна и "вот это как на том сайте, что я видел вчера"? Без проблем. Любые програмные решения на java-script, php и CSS3 .

. Сжатые сроки выполнения вашего заказа . А это, знаю по опыту, очень актуально для инфобизнеса. Когда нужно было сделать "еще вчера", потому что трафик пошел уже сегодня.

. А это, знаю по опыту, очень актуально для инфобизнеса. Когда нужно было сделать "еще вчера", потому что трафик пошел уже сегодня. Демократичные цены. Устроят даже начинающих авторов, инфопродюссеров и всех заинтересованных лиц. Ценник за лендинг начинается от 3тр.

А также...



Настрою всю вашу кампанию по работе с клиентами "под ключ". Это значит:



- Вы получите подписную страницу и основной продающий лендинг с уникальным дизайном.

- Ваши подписчики будут попадать в вашу базу на любом из сервисов почтовых рассылок по вашему желанию.

- Все письма для ваших клиентов будут уходить автоматически и вовремя и по заданному сценарию.

- Все заявки и заказы ваших покупателей будут консолидироваться в любой CRM-системе по вашему желанию.

- Все оплаты по заказам будут настроены через любой из сервисов приема платежей.



Для чего вам именно я?



Ответ прост - ЭКОНОМИЯ и СКОРОСТЬ!



И не только денег. Как бизнесмены(-вумены) вы знаете, что для того чтоб что-то получить нужно обязательно заплатить и халява это обман жизни.

Я говорю об экономии времени, сил и вложений. Со мной вам не нужно метаться в поисках дизайнера, верстальщика, web-программиста и технаря-организатора. А потом пытаться все это объединить в одном проекте в сжатые сроки.



Напишите мне о своих планах и задачах и я решу их максимально быстро и качественно.



Связаться со мной вы можете любым удобным вам способом:



phone/viber/whatsapp/telegram: +7(927)511-34-50

email: vorozhbitov@yandex.ru

skype: roman_vorozhbitov

vk: vk.com/roman_vorozhbitov

Или написать мне личное сообщение на форуме.



P.S. Первому клиенту с этого форума я сделаю уже традиционную скидку.