Продам скрипт тизерной сети adbox (эксклюзив)

Отправлено Сегодня, 15:45

Продаётся эксклюзивный скрипт тизерной сети adbox.media

Возможности:

Два формата рекламы: Тизеры и Clickunder (без проблем можно добавить еще форматы)

Два интерфейса (вебмастер/рекламодатель) с возможностью быстрого переключения

В обоих форматах поддерживается детальный таргетинг.

Таргетинг по: ГЕО, Операторы, Платформы, Браузеры

Возможность запретить показы в определённых категориях

Фильтр по IP: черные и белые списки ip адресов

Фильтр по площадкам: черные и белые списки площадок

Фильтр по дням и часам

Возможность выкупать только уники или же с повторами

Возможность показа только изображений

Возможность выкупать таргетированый системный трафик

Установка и настройка тематик кампаний (управление в админке полное)

Интерфейс рекламодателя:

Список кампаний

Детальная статистика

Общая статистика за сегодня и вчера

Добавление кампании/Редактирование/Удаление/Копирование/Статистика/Настройка/Статус кампаний и объявлений

При создании кампании показывается минимальная цена и динамическая рекомендуемая исходя из максимальной ставки по выбранному таргетингу + 0.1р

Быстрое редактирование цены

Остановка и запуск кампаний

Пополнение баланс (webmoney/unitpay) / История всех транзакций на пополнение

Аудитория (Детальная сводка по трафику в системе разделена на: ГЕО, Операторы, Системы, Браузеры)

Список тизеров: Картинка, Заголовок, Текст, Ссылка

Редактирование, Копирование, Удаление тизеров

При загрузке тизера есть crop&resize (изменение размеров и выбор определённой области изображения)

Есть готовые наборы тизеров для быстрого добавления

Интерфейс вебмастера:

Список сайтов

Детальная статистика

Общая статистика за сегодня и вчера

Заказ выплат/История всех выплат, статусы выплат, в том числе и заказанных

Добавление сайта/Статистика/Настройка/Статус

Добавление блоков

При добавлении сайта:

Указывается адрес сайта, URL статистики, Пароль статистики (если есть)

Категории сайта (мульти-выбор)

Запрет рекламы определённых категорий (мульти-выбор)

Подтверждение прав на владение сайта 2 способами:

Размещение html файла в корне или размещение meta тега на главной странице

Список блоков по сайту

Редактирование/Копирование/Удаление блоков сайта

Получение кода на блок

При добавлении блока выбирается формат: Тизеры или Clickunder

Настройки блока для тизеров:

Название, Ширина, Высота, Количество колонок, Количество строк

Выравнивание, Позиционирование картинки, Позиционирование текста, Цвет заголовка

Размер текста, Размер картинки, Цвет текста, Цвет фона, Отступы

Возможность убрать реферальную ссылку

Показывать только заголовок

Показывать только картинку

Интерактивный предпросмотр блока

Детальная статистика:

По часам По кликам По кампаниям По площадкам По странам По операторам По браузерам По системам

Можно смотреть по конкретному сайту/кампании и за выбранный период

Профиль

Имя, Email, Дата регистрации

Установка wmr кошелька для выплат

Уведомления о низком балансе (отключение или настройка минимальной суммы на балансе для отправки email)

Тикеты

Создание тикета

Список тикетов

Название/Новые сообщения/Статус/Дата и время создания

Возможность закрыть/открыть тикет

Реферальная программа

Ссылка на лендинг/форму регистрации

Реферальный процент (настраивается в админке отдельно для вебмастеров и рекламодателей)

Статистика: Всего рефералов, Всего заработано руб.

Список рефералов: uid, дата регистрации, прибыль за вчера, прибыль за все время

Панель администратора

Общая статистика системы - за сегодня/вчера показывает: Переходы, Показы, CTR, Деньги, Зароботок системы за сегодня и вчера

Индикатор проверки системных доменов на бан антивирусами, работает с avscan

Модерация объявлений, кампаний, сайтов

Управление тикетами(ответ, закрытие, просмотр неотвеченных или всех)

Выплаты - автоматическое создание файла для webmoney masspayment, ручные выплаты по одной, удаление выплаты

История выплат - детальная и всего

История пополнений - детальная и всего

Доходы системы - всего и по дням

Лог изменений баланса - если через админку меняли баланс все логи будут здесь

Управление новостями (добавление, удаление, редактирование как новости так и комментариев)

Список пользователей - сортировка по балансу, общий баланс на счетах

Список онлайна

Список сайтов - просмотр активных сайтов (у кого были показы за сегодня или вчера)

Список кампаний - просмотр активных кампаний, кампании с включенным системным трафиком, кампании для гейта

Список объявлений

Лог переходов с поиском и сортировкой

База с email которые оставляют на главной странице что бы менеджер писал

Получить диапазоны IP

Задать диапазоны IP

Редактирование FAQ - Добавление/Изменение/Удаление

Редактирование категорий - Добавление/Изменение/Удаление

Настройка минимальных цен - общая минимальная цена и по конкретной стране

Настройка минимальных цен (Адалт) - общая минимальная цена и по конкретной стране

Системные настройки - Отчисления вебмастерам в %, Минимальный баланс для email оповещения:

Реферальный процент с дохода вебмастера, Реферальный процент с пополнений рекламодателя, Причины бана

Разные плюшки:

Новости системы (Заголовок, текст, возможность загрузить картинку, bb-коды, комментарии к новостям)

Раздел с FAQ (есть управление в админке)

Пополнение баланса через мерчант webmoney

Пополнение баланса через unitpay (при необходимости можно любой билинг добавить)

При добавлении кошелька вм он проверяется по wmid на уникальность в системе (против накрутчиков)

Восстановление пароля на email

Фильтр кликов по собственным ссылкам

Уведомление о новых новостях и новых ответах в тикетах

Отправка уведомления на email о низком баланса (порог настраивается в профиле)

Возможность включить подтверждение email адреса

Сортировка показа объявлений по CPM

Возможность задать порог показов для новых объявлений пока они не встанут в сортировку по CPM

Системные кампании с возможностью установить низкий приоритет (если есть обявы рекламодателей сначала они будут показываться)

Легкий код без использования фреймворков в котором легко и быстро разберётся Ваш программист

Разделение логики от представления: Шаблоны smarty

Статистика в реальном времени за исключение количества показов (показы раз в минуту обновляются)

Отличная оптимизация

Кеширование в показах/переходах (используется Redis)

При 10кк показов в сутки на сервере за 40$ нагрузка вообще не ощущалась, скрипт выдержит НАМНОГО больше даже без дорогого сервера

Скрипт с открытым исходным кодом, ничего не зашифровано.

Бонус 1

Гейт для трафика, возможность лить трафик на ссылку, а он будет распределяться по активным кампаниям которые принимают подходящий таргет отлично подходит для кликандера

Детально про бонус расскажу покупателю.

Бонус 2

Каталог сайтов (5339) - Список сайтов одной известной тизерной сети с их id в ней и статой за сегодня/вчера/месяц/общие показатели, полем для контактов, заметками и проверкой на присутствие этих сайтов в системе.

Требования:

php 5.3

redis

mysql

ЦЕНА: 99 000 руб.

Email/пароль: demo@demo.org/demo

Помогу с первоначальной установкой и настройкой

Мои гарантии: webmoney аттестат продавца, BL 550

Для любопытных, причина продажи: нехватка денег на рекламу.

Контакты:

ICQ: 410755038

Skype: KsaAZaks

P.S. Скрипт продаётся "как есть". Доработки возможны за отдельную плату.