Рисую лендинги за 1000рублей.

Отправлено Сегодня, 08:20

Приветствую Вас,друзья! Меня зовут Александр и я решил попробовать себя в новой нише,а именно рисование лендингов.И поэтому я ищу людей, которым нужен дизайн лендинга,дабы и руку набить и немного заработать.Если вас устроит все то буду рад сотрудничать с людьми на постоянной основе.Пока буду брать проекты без жестких сроков,тому есть 2 причины -

1)Скорость работы и опыт не позволяют работать как многие бывалые дизайнеры

2) Возможные проблемы с электричеством.

Не хочу подводить людей из-за сорванных сроков и тд.

Как я работаю?

Все просто, обратившись ко мне вы первым делом заполняете бриф.Затем если у вас есть тз изучаю его, но если его нет то составляем его вместе.После этого если у меня или у вас нет вопросов вы делаете предоплату 50%(нижу поясню зачем это и вообще на основании чего я имею право на нее)

.Предоплата получаена!Все!

Приступаю к работе.

Этап 1 - Прототипирование.

Делаю прототип(без него никак не обойтись) на этом этапе работы мы с вами посмотрим куда и что лучше расположить.Делаем это для того чтобы впредь избежать правок в духе "Передвиньте этот блок туда" и тд.

Этап 2 -Добавление картинок, фото, фонов.Добавляем текст(текст с вас,или я заполняю рандомным текстом).

Тут без комментариев все понятно.

Этап 3- Последние правки и доведение до устраивающего клиента лендинга.

После того как вы удостоверились что все норм и все готово следует остальная оплата.

Этап 4 Отправка конечного макета.

На выходе вы получаете макет, где все разложено по папкам,нет ничего лишнего.К макету прилагаются шрифты, иконки(если они есть), изображения.

А теперь вопрос по цене.....

Чем обусловлена такая цена?

Ответ прост и ясен я не супер великий дизайнер, поэтому от меня бессмысленно ждать результаты на очень высоком уровне, тут уместно соотношение цена-качество.Это не значит что вы получите непонятно что, это значит что продукт будет соответствовать своей ценовой категории.Ну и моему уровню.Зеленому дизайнеру вряд ли будут платить по 5-10 -30-100т р за лендинг. Поэтому мне сейчас важен опыт ну и немного заработать тоже есть желание.

Почему я работаю по предоплате?

Пару раз столкнулся со случаями кидка со стороны заказчика,поэтому чтобы не наступать на одни и те же грабли я решил работать по предоплате.Вы можете справедливо возразить а на каком основании я должен работать с ним по предоплате.

Отвечу

1) Мне нужен опыт и еще раз опыт, а его лучше всего получить на реальных заказчиках.

2)Имеются отзывы о работе со мной.(предоставляю по запросам клиентов, т.е вас)

Кроме того помимо лендингов,могу помочь вам в создании - баннеров,логотипов,фирменного стиля,визиток,аватарок,оформлении групп и тд.

Настроен на постоянное сотрудничество,если таковое вам потребуется конечною

Примеры работ по лендингам предоставляю ниже.