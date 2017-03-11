Отправлено Сегодня, 16:11

Рассылка объявлений на доски

Разместим ваше объявление на 50, 100 или 200 самых топовых досках объявлений!

Выгоды:

- Размещаем быстро, в срок 1-2 дня

- Все объявления размещаем вручную

- Регистрирую почту, на которую регистрирую объявления. Логин и пароль высылаю вместе с отчетом

- Вы можете редактировать, и активировать, обновлять объявления для поднятия в поиске

- Очень доступный способ рекламы - всего 900-2200 рублей

- Точный подбор рубрики, в которую размещается объявление

- Правильное указание всех контактов и адреса сайта

- Экономия времени.

- Высылаю отчет о проделанной работе в виде таблицы ексель

- срок размещения объявления на каждой доске от 3 недель до 3 месяцев!

Для заказа свяжитесь со мной, и я в течении дня пришлю порядок заказа и оплаты.

razmeshu@gmail.com