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Рассылка объявлений на доски

Автор темы razmeshu, Сегодня, 16:11

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#1 razmeshu

razmeshu

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 16:11

Рассылка объявлений на доски
 
Разместим ваше объявление на 50, 100 или 200 самых топовых досках объявлений!
 
Выгоды:
 
- Размещаем быстро, в срок 1-2 дня
- Все объявления размещаем вручную
- Регистрирую почту, на которую регистрирую объявления. Логин и пароль высылаю вместе с отчетом
- Вы можете редактировать, и активировать, обновлять объявления для поднятия в поиске
- Очень доступный способ рекламы - всего 900-2200 рублей
- Точный подбор рубрики, в которую размещается объявление
- Правильное указание всех контактов и адреса сайта
- Экономия времени. 
- Высылаю отчет о проделанной работе в виде таблицы ексель
- срок размещения объявления на каждой доске от 3 недель до 3 месяцев!
 
Для заказа свяжитесь со мной, и я в течении дня пришлю порядок заказа и оплаты.
 
razmeshu@gmail.com
 

 


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