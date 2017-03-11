Продажа Dedicated Servers (VPS) Самые низкие цены

Отправлено Сегодня, 14:22

Приветствую всех!

Представляю вашему вниманию сервис по продаже Dedicated Servers!

У меня вы найдете только быстрые сервера под ЛЮБЫЕ цели. Цена так же порадует вас – всего 2$, за учетную запись с правами администратора.

Ниже приведен список стран, в которых располагаются мои сервера:

1. Россия;

2. Украина;

3. Беларусь;

4. Казахстан;

5. США;

6. Польша;

7. Австрия;

8. Канада;

9. Англия;

10. Германия;

11. Италия;

12. Испания;

13. Франция;

14. Нидерланды;

15. Австралия;

16. Бразилия.

Предоставляется ГАРАНТИЯ на 48 часов. Главное правило, для которого она действует – отсутствие подключения к нашему серверу.

Если ваша учетная запись удалена/заблокирована – это не гарантийный случай, я не несу за него ответственность и не произвожу замен или возврат средств.

На серверах стабильная высокая скорость \100-200 мб/сек.

Основные правила работы:

1. После продажи, на сервер гарантированно будет работать интернет;

2. НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ работы по настройке ПО, русифицирования и т.п.

Основные условия работы:

1. Гарант приветствуется, за ВАШ счет;

2. Продажа сервера только в ОДНИ руки

3. Гарантия качества работы сервера

Оплата производиться только посредством сервиса QIWI

Связь со мной производиться через telegram «@officialAG» «@dedicatedmaster» или посредством личных сообщений на сайте.