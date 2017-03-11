Продажа Dedicated Servers (VPS) Самые низкие цены

Приветствую всех!
Представляю вашему вниманию сервис по продаже Dedicated Servers!
У меня вы найдете только быстрые сервера под ЛЮБЫЕ цели. Цена так же порадует вас – всего 2$, за учетную запись с правами администратора.
Ниже приведен список стран, в которых располагаются мои сервера:
1. Россия;
2. Украина;
3. Беларусь;
4. Казахстан;
5. США;
6. Польша;
7. Австрия;
8. Канада;
9. Англия;
10. Германия;
11. Италия;
12. Испания;
13. Франция;
14. Нидерланды;
15. Австралия;
16. Бразилия.
Предоставляется ГАРАНТИЯ на 48 часов. Главное правило, для которого она действует – отсутствие подключения к нашему серверу.
Если ваша учетная запись удалена/заблокирована – это не гарантийный случай, я не несу за него ответственность и не произвожу замен или возврат средств.
На серверах стабильная высокая скорость \100-200 мб/сек.
Основные правила работы:
1. После продажи, на сервер гарантированно будет работать интернет;
2. НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ работы по настройке ПО, русифицирования и т.п.
Основные условия работы:
1. Гарант приветствуется, за ВАШ счет;
2. Продажа сервера только в ОДНИ руки
3. Гарантия качества работы сервера
Оплата производиться только посредством сервиса QIWI
Связь со мной производиться через telegram «@officialAG» «@dedicatedmaster» или посредством личных сообщений на сайте.