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Какого оттенка должен быть продажник?

Автор темы alxfg, Сегодня, 10:43

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В теме одно сообщение

#1 alxfg

alxfg

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0
Обычный
  • Страна, Город:
    Родина
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 10:43

Привет, Друзья! А как вам кажется, должен ли продающий текст играть на негативных эмоциях или на позитивных. То есть завлекать клиента чисто страстями и похотями и низменными эмоциями (как это советуют некоторые "гуру") или все же он должен сеять в душах потенциального клиента нечто вечное, доброе?


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#2 Денис Абросимов

Денис Абросимов

    Киберсант

  • Инфоменеджер Info-DVD.Ru
  • 18 сообщений
6
Обычный
  • Страна, Город:
    Россия, Ростов-на-Дону
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 15:46

А это уже зависит от Вашего продукта и от аудитории, на которую Вы нацелились.

 

Если Вы продаете, грубо говоря, пиво "Охота крепкое", то глупо пытаться объяснить целевой аудитории вечные и добрые качества Вашего продукта.

Или, допустим, Вы работаете в партнерке адалт тематики - кому будут нужны Ваши высокие и душевные рассказы?

 

Прошу прощения за приведенный пример, специально полез в крайность, чтобы было более понятно.

 

Кто Ваша целевая аудитория, и чего она хочет?

 

Они хотят увидеть в Вас серьезность, надежность? Дайте им это.

Хотят избавиться от боли? Значит, придется подавить на больное место и дать избавление.

Хотят эмоций и накала страстей? Удовлетворите их желание.

 

Чем лучше Вы узнаете своего потенциального клиента, тем более понятно становится, на какие кнопки должен давить продающий текст.


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