Привет, Друзья! А как вам кажется, должен ли продающий текст играть на негативных эмоциях или на позитивных. То есть завлекать клиента чисто страстями и похотями и низменными эмоциями (как это советуют некоторые "гуру") или все же он должен сеять в душах потенциального клиента нечто вечное, доброе?
Какого оттенка должен быть продажник?
#2
Отправлено Сегодня, 15:46
А это уже зависит от Вашего продукта и от аудитории, на которую Вы нацелились.
Если Вы продаете, грубо говоря, пиво "Охота крепкое", то глупо пытаться объяснить целевой аудитории вечные и добрые качества Вашего продукта.
Или, допустим, Вы работаете в партнерке адалт тематики - кому будут нужны Ваши высокие и душевные рассказы?
Прошу прощения за приведенный пример, специально полез в крайность, чтобы было более понятно.
Кто Ваша целевая аудитория, и чего она хочет?
Они хотят увидеть в Вас серьезность, надежность? Дайте им это.
Хотят избавиться от боли? Значит, придется подавить на больное место и дать избавление.
Хотят эмоций и накала страстей? Удовлетворите их желание.
Чем лучше Вы узнаете своего потенциального клиента, тем более понятно становится, на какие кнопки должен давить продающий текст.
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