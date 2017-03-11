Какого оттенка должен быть продажник?

Отправлено Сегодня, 15:46

А это уже зависит от Вашего продукта и от аудитории, на которую Вы нацелились.

Если Вы продаете, грубо говоря, пиво "Охота крепкое", то глупо пытаться объяснить целевой аудитории вечные и добрые качества Вашего продукта.

Или, допустим, Вы работаете в партнерке адалт тематики - кому будут нужны Ваши высокие и душевные рассказы?

Прошу прощения за приведенный пример, специально полез в крайность, чтобы было более понятно.

Кто Ваша целевая аудитория, и чего она хочет?

Они хотят увидеть в Вас серьезность, надежность? Дайте им это.

Хотят избавиться от боли? Значит, придется подавить на больное место и дать избавление.

Хотят эмоций и накала страстей? Удовлетворите их желание.

Чем лучше Вы узнаете своего потенциального клиента, тем более понятно становится, на какие кнопки должен давить продающий текст.