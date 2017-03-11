Услуги взлома от Фила
– сайты, соц сети(Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter, Myspace и пр.)
Whats app,viber,ася...
-Распечатка
– тест сайта на уязвимости
– взлом КОРПОРАТИВНОЙ почты (принимаем заказы на зарубежные ящики!)
– Перехват СМС, сбор контента с телефона жертвы
– Защита/Предоставление DDOS УСЛУГ
– DDos атака: час/сутки/неделя/месяц
– и многое многое другое**
Обращаться на почту- j.fil2030@yandex.ru
*не оставляю никаких следов проникновения
**категорически не работаю с любыми сайтами, которые связаны с силовыми структурами
Все работы выполняются в заранее оговорённый срок, цена на каждый заказ определяется индивидуально: зависит от сложности заказа, сроков и других желаний клиента
Обращаться на почту- j.fil2030@yandex.ru