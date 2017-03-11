Перейти к содержимому

Фотография

Услуги взлома от Фила

Автор темы filinfil, Сегодня, 09:44

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 filinfil

filinfil

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 0 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 09:44

Услуги взлома от Фила
 
– сайты, соц сети(Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter, Myspace и пр.)
 
Whats app,viber,ася...
 
-Распечатка
 
– тест сайта на уязвимости
 
– взлом КОРПОРАТИВНОЙ почты (принимаем заказы на зарубежные ящики!)
 
– Перехват СМС, сбор контента с телефона жертвы
 
– Защита/Предоставление DDOS УСЛУГ
 
– DDos атака: час/сутки/неделя/месяц
 
– и многое многое другое**
 
Обращаться на почту-  j.fil2030@yandex.ru
 
*не оставляю никаких следов проникновения
 
**категорически не работаю с любыми сайтами, которые связаны с силовыми структурами
 
Все работы выполняются в заранее оговорённый срок, цена на каждый заказ определяется индивидуально: зависит от сложности заказа, сроков и других желаний клиента
 
Обращаться на почту-  j.fil2030@yandex.ru

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Флуд и флейм


Количество пользователей, читающих эту тему: 7

1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Флуд и флейм
  4. Правила форума