Отправлено Сегодня, 09:44

Услуги взлома от Фила

– сайты, соц сети(Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter, Myspace и пр.)

Whats app,viber,ася...

-Распечатка

– тест сайта на уязвимости

– взлом КОРПОРАТИВНОЙ почты (принимаем заказы на зарубежные ящики!)

– Перехват СМС, сбор контента с телефона жертвы

– Защита/Предоставление DDOS УСЛУГ

– DDos атака: час/сутки/неделя/месяц

– и многое многое другое**

Обращаться на почту- j.fil2030@yandex.ru

*не оставляю никаких следов проникновения

**категорически не работаю с любыми сайтами, которые связаны с силовыми структурами

Все работы выполняются в заранее оговорённый срок, цена на каждый заказ определяется индивидуально: зависит от сложности заказа, сроков и других желаний клиента

Обращаться на почту- j.fil2030@yandex.ru