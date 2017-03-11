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Что влияет на цены в Я.Директ, кому дорого, кому дешево

Автор темы Бейдж Фактори, Сегодня, 05:59

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#1 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

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  • 2 059 сообщений
692
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 05:59

Последнее время, когда ко мне обращаются за помощью рекламодатели, я все чаще вижу завышенные цены в Директе.

 

Особенно такие ситуации стали чаще возникать после ввода нового аукциона и новых правил ранжирования.

 

Но суть та же, что и была 5 лет назад.

 

Есть три главных фактора:

 

1. CTR или его прогноз, если нет истории. Это наиболее важный параметр для расчета цен. Но если заниматься только им, то успеха не будет. Нужна связка.

 

Лучше низкий CTR и высокие показатели след. факторов.
Иначе клики не принесут вам рентабельности.

 

2. Параметр эффективности.

 

Это история. История именно домена во всех аккаунтах. Она хранится и не обнуляется.

 

Фразу вы можете удалить - да. Фраза может обнулится. Домен нет.

 

Плохая ранее история - завышенные цены. Карма. Кстати, где-то в офиц. статье Яндекса даже встретил, что они сами написали, что это карма. Вернее что это так называют на просторах Рунета. Называть можно как угодно. Но она есть. Это 100% факт.

 

Если параметр эффективности низок, то для вас всегда будет расти порог входа в блоки.

 

3. Коэффициент качества.

 

Это релевантность рекламы (сама реклама, посадочные странички, поведенческие факторы) запросам пользователей.

 

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Алгоритмы Директа работают гораздо умнее, чем раньше.

 

Одного CTR мало. Можно составить красивое объявление и показываться выше по более низким ценам, чем конкуренты? Можно, если и другие 2 фактора выше конкурентов.

 

К примеру, если у вас высокий CTR и низкие поведенческие факторы, то сказка будет длиться недолго.

 

А вот показатель качества аккаунта и продуктивность фраз никак не влияют на ранжирование и ценообразование. А многие придают этому колоссальное значение, чего делать вообще не стоит.

 

Это советы по оптимизации и ничего более. И довольно часто советы немного смешные и не имеют смысла.


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