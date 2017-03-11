Что влияет на цены в Я.Директ, кому дорого, кому дешево

Отправлено Сегодня, 05:59

Последнее время, когда ко мне обращаются за помощью рекламодатели, я все чаще вижу завышенные цены в Директе.

Особенно такие ситуации стали чаще возникать после ввода нового аукциона и новых правил ранжирования.

Но суть та же, что и была 5 лет назад.

Есть три главных фактора:

1. CTR или его прогноз, если нет истории. Это наиболее важный параметр для расчета цен. Но если заниматься только им, то успеха не будет. Нужна связка.

Лучше низкий CTR и высокие показатели след. факторов.

Иначе клики не принесут вам рентабельности.

2. Параметр эффективности.

Это история. История именно домена во всех аккаунтах. Она хранится и не обнуляется.

Фразу вы можете удалить - да. Фраза может обнулится. Домен нет.

Плохая ранее история - завышенные цены. Карма. Кстати, где-то в офиц. статье Яндекса даже встретил, что они сами написали, что это карма. Вернее что это так называют на просторах Рунета. Называть можно как угодно. Но она есть. Это 100% факт.

Если параметр эффективности низок, то для вас всегда будет расти порог входа в блоки.

3. Коэффициент качества.

Это релевантность рекламы (сама реклама, посадочные странички, поведенческие факторы) запросам пользователей.

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Алгоритмы Директа работают гораздо умнее, чем раньше.

Одного CTR мало. Можно составить красивое объявление и показываться выше по более низким ценам, чем конкуренты? Можно, если и другие 2 фактора выше конкурентов.

К примеру, если у вас высокий CTR и низкие поведенческие факторы, то сказка будет длиться недолго.

А вот показатель качества аккаунта и продуктивность фраз никак не влияют на ранжирование и ценообразование. А многие придают этому колоссальное значение, чего делать вообще не стоит.

Это советы по оптимизации и ничего более. И довольно часто советы немного смешные и не имеют смысла.