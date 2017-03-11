Что влияет на цены в Я.Директ, кому дорого, кому дешево

Последнее время, когда ко мне обращаются за помощью рекламодатели, я все чаще вижу завышенные цены в Директе.
Особенно такие ситуации стали чаще возникать после ввода нового аукциона и новых правил ранжирования.
Но суть та же, что и была 5 лет назад.
Есть три главных фактора:
1. CTR или его прогноз, если нет истории. Это наиболее важный параметр для расчета цен. Но если заниматься только им, то успеха не будет. Нужна связка.
Лучше низкий CTR и высокие показатели след. факторов.
Иначе клики не принесут вам рентабельности.
2. Параметр эффективности.
Это история. История именно домена во всех аккаунтах. Она хранится и не обнуляется.
Фразу вы можете удалить - да. Фраза может обнулится. Домен нет.
Плохая ранее история - завышенные цены. Карма. Кстати, где-то в офиц. статье Яндекса даже встретил, что они сами написали, что это карма. Вернее что это так называют на просторах Рунета. Называть можно как угодно. Но она есть. Это 100% факт.
Если параметр эффективности низок, то для вас всегда будет расти порог входа в блоки.
3. Коэффициент качества.
Это релевантность рекламы (сама реклама, посадочные странички, поведенческие факторы) запросам пользователей.
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Алгоритмы Директа работают гораздо умнее, чем раньше.
Одного CTR мало. Можно составить красивое объявление и показываться выше по более низким ценам, чем конкуренты? Можно, если и другие 2 фактора выше конкурентов.
К примеру, если у вас высокий CTR и низкие поведенческие факторы, то сказка будет длиться недолго.
А вот показатель качества аккаунта и продуктивность фраз никак не влияют на ранжирование и ценообразование. А многие придают этому колоссальное значение, чего делать вообще не стоит.
Это советы по оптимизации и ничего более. И довольно часто советы немного смешные и не имеют смысла.