Бот автоматически выполняет задания на сайте Biglike.org Бот by Сади

Отправлено Вчера, 09:18

Бот автоматически выполняет заданиян на сайта biglike.org

Aккаунтами Вконтакте за что сайт начисляет баллы, которые можно потратить на накрутку Вконтакте, Инстаграм, Ютуб , или продать.

Как использовать программу:

1. Добавить аккаунты Вконтакте

2. Добавить IPv4/IPv6 HTTPS-прокси в формате ip:port или login:pass@ip:port

3. Указать ключ сервиса антикапчи в настройках бота

4. Нажать кнопку "Старт"

5. Остальное бот сделает за вас

[+] Работа всех аккаунтов одновременно (многопоточность)

[+] Решение капчи для восстановления аккаунта Instagram через сервис rucaptcha.com

[+] можно поставить интервал на выполнение заданий

[+] Подробная статистика работы

[+] можно поставить Ограничение действий на выполнение заданий

Бот привязывается к компьютеру и ОС. Возможно изменение лицензионного ключа и в других случаях. Перепривязка – 150 руб.

Скриншот

Системные требования

Операционная система: Windows XP SP3; Windows Vista; Windows 7; Windows 8/8.1; Windows 10; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2012

Процессор: 1 ГГц и выше, x86-совместимый

Память: 1 ГБ ОЗУ и больше, 500 МБ и больше свободного места на жестком диске или твердотельном накопителе

Программное обеспечение: Microsoft .NET Framework 4.0

Соединение с Интернет на скорости 1 Мбит/сек. и выше

Монитор с диагональю экрана не менее 17 дюймов и разрешением экрана не менее 1024x768 точек

Клавиатура и компьютерная мышь Для корректной работы программы может потребоваться отключение защиты антивирусов, брандмауэров и тп.

Цена: 750 рублей единоразово, обновления бесплатно

Контакты для покупки бота:

ВКонтакте: Саша Борисов

Скайп: Asadulloev98

Viber: +7962144858

WhatsApp: +7962144858

Telegram: +7962144858