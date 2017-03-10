Бот автоматически выполняет задания на сайте Biglike.org Бот by Сади

Бот автоматически выполняет заданиян на сайта biglike.org
Aккаунтами Вконтакте за что сайт начисляет баллы, которые можно потратить на накрутку Вконтакте, Инстаграм, Ютуб , или продать.
Как использовать программу:
1. Добавить аккаунты Вконтакте
2. Добавить IPv4/IPv6 HTTPS-прокси в формате ip:port или login:pass@ip:port
3. Указать ключ сервиса антикапчи в настройках бота
4. Нажать кнопку "Старт"
5. Остальное бот сделает за вас
[+] Работа всех аккаунтов одновременно (многопоточность)
[+] Решение капчи для восстановления аккаунта Instagram через сервис rucaptcha.com
[+] можно поставить интервал на выполнение заданий
[+] Подробная статистика работы
[+] можно поставить Ограничение действий на выполнение заданий
Бот привязывается к компьютеру и ОС. Возможно изменение лицензионного ключа и в других случаях. Перепривязка – 150 руб.
Скриншот
Системные требования
Операционная система: Windows XP SP3; Windows Vista; Windows 7; Windows 8/8.1; Windows 10; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2012
Процессор: 1 ГГц и выше, x86-совместимый
Память: 1 ГБ ОЗУ и больше, 500 МБ и больше свободного места на жестком диске или твердотельном накопителе
Программное обеспечение: Microsoft .NET Framework 4.0
Соединение с Интернет на скорости 1 Мбит/сек. и выше
Монитор с диагональю экрана не менее 17 дюймов и разрешением экрана не менее 1024x768 точек
Клавиатура и компьютерная мышь
Для корректной работы программы может потребоваться отключение защиты антивирусов, брандмауэров и тп.
Цена: 750 рублей единоразово, обновления бесплатно
Контакты для покупки бота:
ВКонтакте: Саша Борисов
Скайп: Asadulloev98
Viber: +7962144858
WhatsApp: +7962144858
Telegram: +7962144858