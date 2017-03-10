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Бот автоматически выполняет задания на сайте Biglike.org Бот by Сади

Автор темы Сади, Вчера, 09:18

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Сообщений в теме: 5

#1 Сади

Сади

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Отправлено Вчера, 09:18

Бот автоматически выполняет заданиян на  сайта biglike.org

Aккаунтами Вконтакте за что сайт начисляет баллы, которые можно потратить на накрутку Вконтакте, Инстаграм, Ютуб , или продать. 

 

Как использовать программу:
1. Добавить аккаунты Вконтакте 
2. Добавить IPv4/IPv6 HTTPS-прокси в формате ip:port или login:pass@ip:port

3. Указать ключ сервиса антикапчи в настройках бота
4. Нажать кнопку "Старт"
5. Остальное бот сделает за вас

 

[+] Работа всех аккаунтов одновременно (многопоточность)

[+] Решение капчи для восстановления аккаунта Instagram через сервис rucaptcha.com

[+] можно поставить интервал на выполнение заданий 

[+] Подробная статистика работы

[+] можно поставить Ограничение действий на выполнение заданий

Бот привязывается к компьютеру и ОС. Возможно изменение лицензионного ключа и в других случаях. Перепривязка – 150 руб.

 

Скриншот

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Системные требования

 

Операционная система: Windows XP SP3; Windows Vista; Windows 7; Windows 8/8.1; Windows 10; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2012
Процессор: 1 ГГц и выше, x86-совместимый
Память: 1 ГБ ОЗУ и больше, 500 МБ и больше свободного места на жестком диске или твердотельном накопителе
Программное обеспечение: Microsoft .NET Framework 4.0
Соединение с Интернет на скорости 1 Мбит/сек. и выше
Монитор с диагональю экрана не менее 17 дюймов и разрешением экрана не менее 1024x768 точек
Клавиатура и компьютерная мышь

Для корректной работы программы может потребоваться отключение защиты антивирусов, брандмауэров и тп.

Цена: 750 рублей единоразово, обновления бесплатно

Контакты для покупки бота:

ВКонтакте: Саша Борисов

Скайп: Asadulloev98

Viber: +7962144858

WhatsApp: +7962144858

Telegram: +7962144858

 

 


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#2 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 09:23

Вы сами не бот случайно?


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Любовь это наше Всё...
Для всех, кто страдает от долгов и кредитов
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#3 Сади

Сади

    Новичок

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Отправлено Вчера, 11:10

Алексей Шемшурин,Я бот? ты чего издываешься? 


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#4 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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6 406
Очень хороший
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Отправлено Вчера, 14:19

Алексей Шемшурин,Я бот? ты чего издываешься?

 

Тогда почему такой корявый заголовок создаете?


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Любовь это наше Всё...
Для всех, кто страдает от долгов и кредитов
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#5 Сади

Сади

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 18:40

Алексей Шемшурин,Написано же что " Бот для автоматический выполнение задание на сайте BigLike.org ! 


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#6 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено Сегодня, 05:14

Написано же что " Бот для автоматический выполнение задание на сайте BigLike.org !

 

Нет, написано с опечатками. Вы их не видите что ли?

 

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Заголовок поправил, впредь будьте внимательны.


Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Сегодня, 18:44

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Любовь это наше Всё...
Для всех, кто страдает от долгов и кредитов
Один маленький алгоритм большой денежной перспективы - скачать книгу
Чтобы приобрести продукцию "Сибирское здоровье", используйте мой номер 55 16223. Или получите от меня в подарок свой личный.

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